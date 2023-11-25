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На трассе М5 Урал временно ограничено движение машин из-за снегопада

МЧС России и Госкомитет Башкирии по ЧС работают на трассе М5 Урал в Иглинском районе

25 ноября 2023, 05:28
Фото: МЧС по РБ

На трассе М5 Урал временно ограничено движение машин из-за снегопада

В связи с ограничениями на территории Челябинской области произошло затруднение движения на отдельных участках трассы М5 «Урал».

Сегодня, 25 ноября с 4.00 до 12.00 (московское время) на участке трассы М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Челябинской области с 1548+651 км по 1779+000 км введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых автомобилей в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее на территории Иглинского района РБ в связи с ранее введенными ограничениями на территории Челябинской области произошло затруднение движения на отдельных участках. Сотрудники МЧС РФ и Госкомитета РБ по ЧС развернули мобильный пункт обогрева с горячим чаем, есть необходимый медицинский набор и техника для оказания помощи на дороге.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Время ограничений может быть изменено в соответствии с погодой.

— Просим водителей быть внимательными на дороге, выбирать альтернативные пути следования, по возможности повременить с поездкой, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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