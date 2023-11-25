МЧС России и Госкомитет Башкирии по ЧС работают на трассе М5 Урал в Иглинском районе

Сегодня, 25 ноября с 4.00 до 12.00 (московское время) на участке трассы М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Челябинской области с 1548+651 км по 1779+000 км введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых автомобилей в связи с неблагоприятными погодными условиями.