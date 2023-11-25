МЧС России и Госкомитет Башкирии по ЧС работают на трассе М5 Урал в Иглинском районе

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Сегодня, 25 ноября с 4.00 до 12.00 (московское время) на участке трассы М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Челябинской области с 1548+651 км по 1779+000 км введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых автомобилей в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Ранее на территории Иглинского района РБ в связи с ранее введенными ограничениями на территории Челябинской области произошло затруднение движения на отдельных участках. Сотрудники МЧС РФ и Госкомитета РБ по ЧС развернули мобильный пункт обогрева с горячим чаем, есть необходимый медицинский набор и техника для оказания помощи на дороге.
Время ограничений может быть изменено в соответствии с погодой.
— Просим водителей быть внимательными на дороге, выбирать альтернативные пути следования, по возможности повременить с поездкой, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.