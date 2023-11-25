«Это ад притворился городом»: пять жутких городских легенд Уфы

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Место, о котором, вероятно, знает каждый любитель пощекотать себе нервы — это здание бывшей больницы СМП №16 в историческом поселке Новоалександровка. В народе это место, однако, куда более известно как заброшенный абортарий. Свое негласное название место получило как раз из-за завирусившейся городской легенды о том, что в советские годы здесь якобы проводили нелегальные аборты.
Судя по комментариям в одном из популярных городских сообществ, легенда действительно работает, и искатели острых ощущений наведываются сюда с завидной регулярностью. Многие приезжают сюда целыми компаниями и, вооружившись фонариками (и бейсбольными битами), отправляются навстречу неизведанному. О популярности места свидетельствуют не только многочисленные комментарии, но и фото с места, на которых можно увидеть испещренные граффити стены и разнообразный мусор, кучкующийся по этажам.
«Это был роддом. Уже более десяти лет он не действует, никто не знает, почему… И существует городская легенда о том, что на самом деле в этом здании делали нелегальные аборты, и, может быть, именно поэтому это здание так странно расположено — вдали от города, посреди леса, — гласит комментарий в одном из популярных городских сообществ.
„Место жутковатое: ночь, кругом лес, двухэтажное здание без окон — заброшенное как из фильмов ужасов. Нам еще рассказывали, что там по ночам слышен плач нерожденных детей. Всем было страшно, только мало кто показывал, что боится“, — пишет один из побывавших там смельчаков.
«Абортарий» уже долгие годы пользуется большой популярностью среди городских сталкеров. И если взглянуть на фото, сделанные там, становится в общем-то понятно, почему. Местный антураж идеально подойдет для съемок хоррора о зловещих ужасах прошлого: облупившаяся краска на стенах петляющих коридоров, усыпанные битым стеклом ступеньки лестниц, сохранившиеся кое-где кожаные сидения и шкафы, которые вот-вот норовят скрипнуть в полночной тишине, тем самым спровоцировав приступ истерики у забретающих сюда адреналиновых маньяков.
Однако, помимо воображаемой угрозы от зловещих мертвецов и мстительных духов, здание больницы может таить в себе и вполне реальную угрозу жизни. За долгие годы без ремонта оно изрядно обветшало. Возможно, вы не встретите здесь духов, готовящихся обречь вас на верную гибель за прерванный по неосторожности литургический сон, но вполне вероятно, можете подвернуть себе ногу, скользнувшую в щель между прогнивших половиц.
По-настоящему дурную славу сумел сыскать себе недострой в самом центре города. Строительство жилого дома по улице Кирова началось еще в 2009 году, ключи от квартир жильцам новостройки должны были выдать еще в 2011 году, однако девелоперы решили иначе и скрылись, попутно прихватив с собой 300 млн рублей обманутых дольщиков.
«Природа не терпит пустоты», и точно так же заброшка в центре Уфы не смогла пустовать слишком долго. Пробраться на её территорию не составляло труда для человека с хоть какой-то физической подготовкой, посему здание в скором времени облюбовали разного рода маргиналы, а местные сталкеры стали наведываться сюда на экскурсии.
Первый и, пожалуй, самый громкий инцидент в «Доме» случился в 2018 году. В лифтовых шахтах рабочие обнаружили тело девушки — 22-летней студентки Гузель. К тому моменту её поиски продолжались уже несколько месяцев, но никто не мог предположить, что её по случайному стечению обстоятельств обнаружат именно здесь. Данное событие стало благодатной почвой для разнообразных спекуляций, вплоть до того, что от девушки таким образом решили избавиться криминальные авторитеты.
На этом история не заканчивается — «Дом» продолжил забирать жизни. По меньшей мере три юных девушки погибли здесь при разных обстоятельствах.
Еще одно заброшенное место в центре Уфы. Это водонапорная башня в районе Телецентра и граничит с немного-немало территорией мусульманского кладбища.
Согласно одной из легенд, когда-то стая волков растерзала здесь юную девушку, та бежала в попытке спастись от диких зверей и звала на помощь своего возлюбленного, но увы. По преданию, призрак девушки до сих пор блуждает в окрестностях башни: не то в поисках своих обидчиков, не то в ожидании своего так и не пришедшего возлюбленного.
Другая же легенда гласит, что в какой-то момент в здании заброшенной башни повадились собираться любители оккультных обрядов. По сведениям из разных источников, здесь время от времени якобы находили останки животных и зловещие символы, нарисованные черной краской на стенах и земле вокруг башни. Возможно, кто-то и вправду проводил здесь когда-то черные мессы, но быть может, что сатанистами местные жители окрестили стягивающиеся сюда группы подростков и искателей острых ощущений.
Судя по фото из башни, и тех и других здесь имелось в избытке. Как в самой башне, так и на территории вокруг нее, со слов посетителей, лежат кучи мусора, а стены, кажется, уже в несколько слоев покрывают граффити.
Сразу две уфимских городских легенды связано с парком Якутова. Первая из них об озере Солдатском. Согласно мрачной легенде, свое название водоем получил из-за того, что в его мутных водах якобы время от времени всплывали ампутированные конечности солдат-участников двух мировых войн.
За минувшие годы водолазы не раз спускались ко дну озера, однако ничьих конечностей в нем так и не обнаружили. Из водоема извлекали, разве что мусор. Да и того, по признаниям самих водолазов, становится с каждым разом все меньше.
Наиболее достоверной считается версия возникновения гидронима, связанная с Солдатскими огородами, располагавшимися в нынешней южной части парка. Якобы ранее для их орошения использовали воду из озера.
Вторая местная легенда касается скульптур в парке. В ходе прогулки по местным аллеям можно заметить десятки скульптур разной степени художественного достоинства: от сидящей на скамейке девочки с книгой до семейной пары с детьми. По городской легенде, по ночам, когда за пределами парка оказывается последний посетитель, скульптуры оживают.
Отметим, что многие статуи в парке были выполнены Халитом Галлиулиным, чьи работы неоднократно подвергались критике со стороны уфимцев, но при этом все равно продолжали украшать собой городские улицы. О своем отношении к критике сам скульптор поговорил с корреспондентом Mkset. Подробности — здесь.
Классика жанра — призрак в доме с историей. По рассказам уфимцев, в доме-музее Сергея Аксакова по улице Зайнуллы Расулева не раз замечали призрак пожилого мужчины. Считается, что по особняку блуждает неприкаянная душа дедушки знаменитого писателя — Николая Зубова.
Тот якобы тяжело перенес гибель своей второй жены — Александры Рычковой. На фоне стресса Зубов перенес инфаркт и стал инвалидом. Вскоре его не стало, однако его дети и, в частности, дочь Мария, на протяжении всей жизни с трепетом относились к фигуре отца. Так, Мария, которой в будущем станет суждено выйти замуж за Тимофея Аксакова, настояла на том, чтобы интерьер кабинета покойного отца оставался без изменений.
В доме Аксаковых жила легенда о том, что призрак покойного дедушки до сих пор иногда заглядывает в свой кабинет: перебрать бумаги и удостовериться, что дела у домочадцев идут хорошо. О такой встрече со своим дедушкой рассказал на страницах своей прозы сам знаменитый писатель.
«У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно тёмные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо неё, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок», — пишет Аксаков в повести «Детские годы Багрова-внука».