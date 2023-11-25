«Это ад притворился городом»: пять жутких городских легенд Уфы

Согласно одной из легенд, когда-то стая волков растерзала здесь юную девушку, та бежала в попытке спастись от диких зверей и звала на помощь своего возлюбленного, но увы. По преданию, призрак девушки до сих пор блуждает в окрестностях башни: не то в поисках своих обидчиков, не то в ожидании своего так и не пришедшего возлюбленного.