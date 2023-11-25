Башкирия увеличила товарооборот с Узбекистаном на 17%

— Мы продолжаем развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе с Узбекистаном. Результаты нашей работы отражаются в росте показателей взаимного товарооборота и экспорта за январь–сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и 22,1% соответственно, — поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Башкортостан поставляет в Узбекистан минеральную продукцию, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, машиностроительную продукцию, продовольственные товары и сырье, текстиль, текстильные изделия и обувь, и прочие товары. Мы заинтересованы в том, чтобы расширять границы взаимодействия со странами-партнерами, поэтому организовываем бизнес-миссию в Узбекистан в конце декабря.