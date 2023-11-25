Башкирия увеличила товарооборот с Узбекистаном на 17%

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 09:53
Экспорт из Башкирии при этом вырос на 22,1%. В целом же в товарообороте для республики доминирует экспорт — он составляет 90% в экономических отношениях с Узбекистаном.
— Мы продолжаем развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе с Узбекистаном. Результаты нашей работы отражаются в росте показателей взаимного товарооборота и экспорта за январь–сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и 22,1% соответственно, — поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Башкортостан поставляет в Узбекистан минеральную продукцию, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, машиностроительную продукцию, продовольственные товары и сырье, текстиль, текстильные изделия и обувь, и прочие товары. Мы заинтересованы в том, чтобы расширять границы взаимодействия со странами-партнерами, поэтому организовываем бизнес-миссию в Узбекистан в конце декабря.
Уже начался набор компаний для участия в этой бизнес-миссии, которая состоится в период с 20 по 21 декабря 2023 года. Для республиканских компаний будут организованы комплексная деловая программа, B2B-встречи с профильными узбекскими контрагентами, общая координация в соответствии с программой мероприятия, а также посещение профильных предприятий. Все расходы, связанные с участием в бизнес-миссии, осуществляются за счет Центра поддержки экспорта РБ. Перелет, проживание и личные расходы участники оплачивают самостоятельно.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.