«Знала, но молчала»: в Уфе зять убил тещу и пытался замести следы

Потерпевшая скончалась на месте от полученного ранения. Для заметания следов преступления подозреваемый обернул тело в полиэтилен и спрятал его в багажнике своего автомобиля. По прошествии нескольких дней, он вывез тело в лесопосадку в Благовещенском районе, где прикрыв его ветками. В ходе расследования было установлено, что дочь потерпевшей узнала о преступлении, но не сообщила об этом полиции и была свидетелем того, как тело было скрыто.