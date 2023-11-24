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Пенсионерка из Уфы погибла от рук своего зятя

«Знала, но молчала»: в Уфе зять убил тещу и пытался замести следы

24 ноября 2023, 09:20
Фото: https://web.telegram.org/k/#@sledcom02

Пенсионерка из Уфы погибла от рук своего зятя

Подозреваемый признался в содеянном после предъявления собранных доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по РБ

В начале ноября 2023 года жительница Уфы обратилась в правоохранительные органы, чтобы сообщить о пропаже ее 64-летней матери. Женщина ушла из дома вечером 24 октября 2023 года и с тех пор ее никто не видел.

В результате осмотра места происшествия были обнаружены следы замытой крови. Также, были допрошены свидетели, включая родственников потерпевшей. Подозрения пали на мужа дочери пропавшей, 49-летнего мужчину, с которым женщина вступила в конфликт перед своей смертью.

Согласно версии следствия, 24 октября в доме произошел конфликт между потерпевшей и подозреваемым, в результате которого последний нанес несколько ударов кулаком по голове женщины, после чего схватил кухонный нож и ударил им в область шеи.

Потерпевшая скончалась на месте от полученного ранения. Для заметания следов преступления подозреваемый обернул тело в полиэтилен и спрятал его в багажнике своего автомобиля. По прошествии нескольких дней, он вывез тело в лесопосадку в Благовещенском районе, где прикрыв его ветками. В ходе расследования было установлено, что дочь потерпевшей узнала о преступлении, но не сообщила об этом полиции и была свидетелем того, как тело было скрыто.

Следственным отделом по Калининскому району города было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают собирать и фиксировать доказательства, а также назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении фигуранта дела.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Убийство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жестокое убийство#Виалина Ахсанова#Пенсионерка
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