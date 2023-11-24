Выброшенный из окна школьник, массовое отравление и повышение инфляции в Башкирии

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В школе-интернате в Янауле произошел серьезный инцидент, когда один из школьников обнаружил, что его телефон внезапно стал горячим и начал выделять дым. Возникшая ситуация вызвала опасение возможного возгорания, поэтому было принято срочное решение эвакуировать всех присутствующих в здании — 138 человек, включая 122 ребенка, пока не прибудут пожарные. Благодаря быстрой реакции и организованности персонала, никто не пострадал, однако телефон получил серьезные повреждения.
В Калтасинском районе были задержаны два местных жителя по подозрению в выращивании конопли. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Калтасинскому району, было выяснено, что старший брат использовал одну из комнат своего дома в качестве теплицы, а младший занимался выращиванием марихуаны в гараже. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 4 растения разной степени зрелости, а также более 4 килограммов готовой продукции, что явно свидетельствует о причастности подозреваемых к распространению наркотиков.
Уровень инфляции в октябре вырос на 1,3%, превысив предыдущий показатель. Это ускорение связывается в Центробанке с ростом спроса на непродовольственные товары, увеличением издержек на производство сельскохозяйственной продукции и неурожаемом в некоторых странах-поставщиках. По данным Росстата, цены на яйца в октябре выросли более, чем на 30% по сравнению с прошлым годом, овощи подорожали на 22,55%, а инструменты — почти на 16%. Однако некоторые товары, такие, как табачные изделия, крупы, макароны, хлеб и другие продукты, стали дешевле.
В Башкирии наблюдается увеличение заболеваемости раком и снижение заболеваемости туберкулезом. В некоторых городах отсутствуют случаи заражения опасной инфекцией. Министерство здравоохранения сообщило, какие виды раковых заболеваний чаще всего встречаются среди жителей Уфы.
В Туймазинском районе Башкортостана произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автобус с 33 пассажирами и две легковые машины. По информации пресс-службы МЧС, авария произошла на расстоянии 13 км от города Туймазы. Предварительно установлено, что первым врезалась Lada Granta в автобус модели «Нефаз», а затем легковушка Hyundai Solaris не смогла избежать столкновения. К сожалению, водитель Lada Granta скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Жители Уфы были встревожены «багровыми реками», которые разлились ранее в микрорайоне Черниковка. Представители администрации Орджоникидзевского района пояснили, что необычный кроваво-красный цвет воды в лужах обусловлен присутствием химического элемента родамина, который был случайно распылен рабочими. Химик Игорь Шкрадюк заявил, что данный элемент является токсичным и в определенных случаях может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан.
В Уфе несколько человек почувствовали недомогание после отдыха в коттеджном поселке в деревне «Князево». Предположительно, они отравились паром хлора в бассейне. По информации Министерства здравоохранения, несколько пациентов, жалующихся на кашель и слезотечение, были доставлены в БСМП. Среди них было двое взрослых и трое детей. После осмотра взрослых было решено отпустить домой. Состояние детей было оценено как «средней тяжести», поэтому их госпитализировали в педиатрическое отделение. Через сутки у детей наблюдалась положительная динамика. Их также отпустили домой. Поставленный диагноз медиками звучит как «токсическое действие газообразного хлора».
Юрий Шевчук, музыкант из Уфы, вошел в список топ-певцов, которыми гордятся россияне. В данном рейтинге первое место занял певец Ярослав Дронов (SHAMAN), названный 22% опрошенных, второе место досталось Олегу Газманову с результатом 13%. Юрий Шевчук, уроженец Уфы и лидер группы ДДТ, замыкает тройку лидеров с результатом 7%. Кроме того, ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в котором россияне высказали свое мнение о музыкантах, вызывающих у них чувство стыда. В антирейтинге также значится другой известный представитель Уфы.
Вчера произошел несчастный случай в школе №80 имени Александра Матросова в Черниковке — из окна первого этажа выпал учащийся. На видео, попавшем в сеть, можно увидеть, как ребенка якобы выталкивают из окна, и он неудачно приземляется на заснеженный грунт. Очевидцы сообщили, что семиклассник получил серьезный ушиб руки. Позже стало известно, что ученик упал сам, и старшеклассники не имеют никакого отношения к этому инциденту. На данный момент с мальчиком всё хорошо.
Министр ЖКХ республики Борис Беляев и глава Минстроя республики Рамзиль Кучарбаев были отправлены в отставку после получения реальных сроков. Напомним, что Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были арестованы в феврале 2021 года по обвинению в превышении полномочий. Глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что вопрос об отставке министров может быть рассмотрен только после вступления в силу приговора суда. Верховный суд недавно снизил их приговоры до двух лет и двух месяцев, и трех лет тюремного заключения соответственно.