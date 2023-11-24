Выброшенный из окна школьник, массовое отравление и повышение инфляции в Башкирии

В Уфе несколько человек почувствовали недомогание после отдыха в коттеджном поселке в деревне «Князево». Предположительно, они отравились паром хлора в бассейне. По информации Министерства здравоохранения, несколько пациентов, жалующихся на кашель и слезотечение, были доставлены в БСМП. Среди них было двое взрослых и трое детей. После осмотра взрослых было решено отпустить домой. Состояние детей было оценено как «средней тяжести», поэтому их госпитализировали в педиатрическое отделение. Через сутки у детей наблюдалась положительная динамика. Их также отпустили домой. Поставленный диагноз медиками звучит как «токсическое действие газообразного хлора».