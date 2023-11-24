В одном из дворов Уфы загорелся припаркованный автомобиль

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В Уфе, на улице Софьи Перовской, произошло возгорание припаркованного автомобиля Datsun on-DO. Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС России по РБ, из моторного отсека пошел дым, а потом машину окутали языки пламени. Пожарные прибыли на место происшествия и успели ликвидировать горение всего за 8 минут. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее Mkset сообщал, что в Архангельском районе Башкирии сгорела газель. Спасателям удалось полностью его потушить. В процессе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины на пассажирском сиденье автомобиля. Причины и обстоятельства произошедшего пока остаются неясными.