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В одном из дворов Уфы загорелся припаркованный автомобиль

В одном из дворов Уфы загорелся припаркованный автомобиль

24 ноября 2023, 15:00
Фото: https://web.telegram.org/k/#@mchsrb01
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии

В Уфе, на улице Софьи Перовской, произошло возгорание припаркованного автомобиля Datsun on-DO. Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС России по РБ, из моторного отсека пошел дым, а потом машину окутали языки пламени. Пожарные прибыли на место происшествия и успели ликвидировать горение всего за 8 минут. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Mkset сообщал, что в Архангельском районе Башкирии сгорела газель. Спасателям удалось полностью его потушить. В процессе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины на пассажирском сиденье автомобиля. Причины и обстоятельства произошедшего пока остаются неясными.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сгорела машина#Виалина Ахсанова
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