В одном из дворов Уфы загорелся припаркованный автомобиль

В Уфе, на улице Софьи Перовской, произошло возгорание припаркованного автомобиля Datsun on-DO. Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС России по РБ, из моторного отсека пошел дым, а потом машину окутали языки пламени. Пожарные прибыли на место происшествия и успели ликвидировать горение всего за 8 минут. Пострадавших в результате происшествия нет.