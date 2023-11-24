В Башкирии пострадали три человека в автомобиле упавшем в реку Белую

В реку Белую упал автомобиль Шкода Фабия с мамой и двумя детьми в Белорецком районе Башкирии. Мост, с которого съехала машина, был пешеходным и имел высоту 3-4 метра. По предварительным данным, в автомобиле находились женщина и двое детей в возрасте 5 и 7 лет. Местные жители помогли вытащить детей из автомобиля и достать транспорт из воды с помощью трактора. К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика, 2018 г. р., девочки, 2016 г. р., и их мамы, 1982 г. р.