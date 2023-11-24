В Башкирии пострадали три человека в автомобиле упавшем в реку Белую

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В реку Белую упал автомобиль Шкода Фабия с мамой и двумя детьми в Белорецком районе Башкирии. Мост, с которого съехала машина, был пешеходным и имел высоту 3-4 метра. По предварительным данным, в автомобиле находились женщина и двое детей в возрасте 5 и 7 лет. Местные жители помогли вытащить детей из автомобиля и достать транспорт из воды с помощью трактора. К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика, 2018 г. р., девочки, 2016 г. р., и их мамы, 1982 г. р.
Ранее Mkset сообщал о падение автомобиля в озеро. На автодороге Уфа — Инзер — Белорецк, вблизи деревни Бердагулово, автомобиль Лада Гранта, двигаясь из Уфы, неожиданно свернул с трассы и попал в озеро. Внутри машины находились 3 женщины. Из них две сумели самостоятельно выбраться на берег. На следующее утро сотрудники ГИБДД обнаружили труп женщины и извлекли его из машины.