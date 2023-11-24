ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Торгово-развлекательный центр «Планета» при поддержке Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан проводит конкурс для предпринимателей «Планета для твоего бизнеса».
К участию приглашаются предприниматели, представители малого бизнеса, заинтересованные в продвижении своего дела в Уфе. Для участия в конкурсе необходимо представить оригинальную концепцию торговой точки в формате «острова» для размещения на территории ТРЦ «Планета», а также бизнес-план.
Прием заявок продлится до 11 января 2024 года включительно.
Победитель получит возможность разместить свой бизнес в ТРЦ «Планета» со 100% скидкой на срок 11 месяцев. Участник, занявший второе место, получит скидку на аренду площади в ТРЦ в размере 50% при размещении на 11 месяцев, занявший третье место — 30%. Кроме того, ТРЦ «Планета» предложит победителям поддержку в оснащении торговой точки, разработке плана продвижения и планирования бизнес-показателей в рамках сотрудничества. В жюри конкурса войдут специалисты отдела коммерческого управления ТРЦ «Планета».
Рассмотрение заявок будет проходить с 12 по 19 января. Победители будут объявлены 22 января.
Ознакомиться с подробными условиями конкурса и направить заявку на участие можно по ссылке: konkurs.planeta-mall.ru