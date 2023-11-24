ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей

Победитель получит возможность разместить свой бизнес в ТРЦ «Планета» со 100% скидкой на срок 11 месяцев. Участник, занявший второе место, получит скидку на аренду площади в ТРЦ в размере 50% при размещении на 11 месяцев, занявший третье место — 30%. Кроме того, ТРЦ «Планета» предложит победителям поддержку в оснащении торговой точки, разработке плана продвижения и планирования бизнес-показателей в рамках сотрудничества. В жюри конкурса войдут специалисты отдела коммерческого управления ТРЦ «Планета».