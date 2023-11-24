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ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей

ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей

24 ноября 2023, 10:32
Фото: ТРЦ "Планета"
Реклама. ООО «ПЛАНЕТАМОЛЛ-УФА» . erid: LjN8K7kwn
Победитель сможет разместить свой бизнес в ТРЦ бесплатно почти на год

Торгово-развлекательный центр «Планета» при поддержке Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан проводит конкурс для предпринимателей «Планета для твоего бизнеса».

К участию приглашаются предприниматели, представители малого бизнеса, заинтересованные в продвижении своего дела в Уфе. Для участия в конкурсе необходимо представить оригинальную концепцию торговой точки в формате «острова» для размещения на территории ТРЦ «Планета», а также бизнес-план.

Прием заявок продлится до 11 января 2024 года включительно.

Фото: ТРЦ "Планета"

Победитель получит возможность разместить свой бизнес в ТРЦ «Планета» со 100% скидкой на срок 11 месяцев. Участник, занявший второе место, получит скидку на аренду площади в ТРЦ в размере 50% при размещении на 11 месяцев, занявший третье место — 30%. Кроме того, ТРЦ «Планета» предложит победителям поддержку в оснащении торговой точки, разработке плана продвижения и планирования бизнес-показателей в рамках сотрудничества. В жюри конкурса войдут специалисты отдела коммерческого управления ТРЦ «Планета».

Рассмотрение заявок будет проходить с 12 по 19 января. Победители будут объявлены 22 января.

Ознакомиться с подробными условиями конкурса и направить заявку на участие можно по ссылке: konkurs.planeta-mall.ru

#Общество#Андрей Королев#Уфа
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