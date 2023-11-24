mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Стало известно, где появится новые магазины Decathlon в Уфе

Стало известно, где появится новые магазины Decathlon в Уфе

24 ноября 2023, 12:34
Фото: 1MI
В Уфе появились вывески с обновленным названием магазина.

В Уфе скоро откроются магазины Desport, заменяющие ушедший Decathlon. Вместо старых вывесок, которые были демонтированы несколько дней назад, теперь появились новые.

Согласно информации, опубликованной на сайте Desport, магазины бренда появятся на улице Рубежной, 176 и Энтузиастов, 17. Не уточняется точная дата начала работы торговых точек, но федеральные СМИ сообщают, что это произойдет в конце ноября или в начале декабря. Первые магазины Desport откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем будут открыты и в других городах России.

Напомним, что магазины Decathlon приостановили поставки в Россию и прекратили свою деятельность в конце марта 2022 года.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку
Сегодня, 13:38
Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе
Вчера, 10:21
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Вчера, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Вчера, 03:30
Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками
Вчера, 09:16
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
Сегодня, 10:32