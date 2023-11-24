Стало известно, где появится новые магазины Decathlon в Уфе

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Уфе скоро откроются магазины Desport, заменяющие ушедший Decathlon. Вместо старых вывесок, которые были демонтированы несколько дней назад, теперь появились новые.
Согласно информации, опубликованной на сайте Desport, магазины бренда появятся на улице Рубежной, 176 и Энтузиастов, 17. Не уточняется точная дата начала работы торговых точек, но федеральные СМИ сообщают, что это произойдет в конце ноября или в начале декабря. Первые магазины Desport откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем будут открыты и в других городах России.
Напомним, что магазины Decathlon приостановили поставки в Россию и прекратили свою деятельность в конце марта 2022 года.