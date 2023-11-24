Стало известно, где появится новые магазины Decathlon в Уфе

Согласно информации, опубликованной на сайте Desport, магазины бренда появятся на улице Рубежной, 176 и Энтузиастов, 17. Не уточняется точная дата начала работы торговых точек, но федеральные СМИ сообщают, что это произойдет в конце ноября или в начале декабря. Первые магазины Desport откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем будут открыты и в других городах России.