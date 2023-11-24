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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Министра спорта рассказал о готовности Центра борьбы в Уфе

Спортивный объект в Уфе, который должны были сдать в марте, готов лишь на треть

24 ноября 2023, 04:45
Фото: https://vk.com/khabibovrt

Министра спорта рассказал о готовности Центра борьбы в Уфе

Стоимость работ превышает 5 млрд рублей.

В Уфе продолжается строительство крупного спортивного объекта. Оно должно было закончиться в марте следующего года.

Напомним, ранее сроки завершения отодвинули более, чем на полгода — теперь Центр спортивной борьбы откроется в ноябре 2024 года. Стоимость работ превысила 5 млрд рублей.

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов посетил сооружение. Он сказал, что «строительная готовность» на конец ноября составляет 34%.

Ранее чиновник из уфимской мэрии пожаловался на морозы, из-за которых ввод в эксплуатацию Зининского путепровода может вновь затормозиться.

#Спорт#Город#Уфа#Строительство#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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