Спортивный объект в Уфе, который должны были сдать в марте, готов лишь на треть

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
В Уфе продолжается строительство крупного спортивного объекта. Оно должно было закончиться в марте следующего года.
Напомним, ранее сроки завершения отодвинули более, чем на полгода — теперь Центр спортивной борьбы откроется в ноябре 2024 года. Стоимость работ превысила 5 млрд рублей.
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов посетил сооружение. Он сказал, что «строительная готовность» на конец ноября составляет 34%.
Ранее чиновник из уфимской мэрии пожаловался на морозы, из-за которых ввод в эксплуатацию Зининского путепровода может вновь затормозиться.