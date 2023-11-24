Специалист предостерегает от бесконтрольного приёма антибиотиков при простуде

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Он подчеркивает, что такой подход может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам, что опасно не только для самого пациента, но и для других людей, которые могут быть заражены, пишет RT.
По словам эксперта, все еще существуют случаи, когда пациенты сами лечат простуду антибиотиками без рекомендаций врача. В результате такой неразумной терапии устойчивость микроорганизмов формируется по отношению ко многим видам антибактериальных препаратов. Когда пациент заболевает серьезнее, например, пневмонией, антибиотики, назначаемые им в больнице, становятся неэффективными, так как бактерии научились противодействовать им.
Такой пациент становится источником резистентных штаммов бактерий, которые могут заразить других людей внутри больницы. Устойчивость к антибиотикам означает способность бактерий приобретать механизмы защиты от этих препаратов. Она может быть природной, когда бактерии изначально не чувствительны к антибиотикам, или приобретенной, когда микроорганизмы становятся устойчивыми к одной или нескольким группам антибиотиков под воздействием различных факторов. Кроме того, микроорганизмы могут передавать гены устойчивости другим с помощью специальных молекул — плазмид, содержащих генетическую информацию.
Ученый также подчеркивает, что бесконтрольное использование антибиотиков может вызвать дисбиоз кишечника и других органов, когда полезные микроорганизмы, выполняющие защитные функции, погибают, а на их место поселяются вредоносные и более агрессивные микроорганизмы.