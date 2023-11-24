Специалист предостерегает от бесконтрольного приёма антибиотиков при простуде

Такой пациент становится источником резистентных штаммов бактерий, которые могут заразить других людей внутри больницы. Устойчивость к антибиотикам означает способность бактерий приобретать механизмы защиты от этих препаратов. Она может быть природной, когда бактерии изначально не чувствительны к антибиотикам, или приобретенной, когда микроорганизмы становятся устойчивыми к одной или нескольким группам антибиотиков под воздействием различных факторов. Кроме того, микроорганизмы могут передавать гены устойчивости другим с помощью специальных молекул — плазмид, содержащих генетическую информацию.