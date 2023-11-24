К 2030 году РФ должна стать одной из лидирующих стран мира по этой технологии и наладить сотрудничество с более чем 30 странами.

В своем интервью для подкаста What Now? with Trevor Noah, Билл Гейтс, сооснователь компании Microsoft и американский предприниматель, выразил мнение, что использование искусственного интеллекта (ИИ) позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю. Гейтс считает, что жить в обществе, где приходится работать всего три дня в неделю, будет хорошей перспективой. Он отметил это, комментируя развитие технологий ИИ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Президент России Владимир Путин высказался о возможностях ИИ на встрече с представителями региональных избирательных комиссий. Он подчеркнул, что хотя ИИ не может заменить человеческое душевное отношение, РФ будет продолжать внедрять современные технологии, включая их использование в избирательных процессах.