mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Президент Путин: ИИ не заменит человеческое отношение

Президент Путин: ИИ не заменит человеческое отношение

24 ноября 2023, 10:57
Фото: Midjourney
К 2030 году РФ должна стать одной из лидирующих стран мира по этой технологии и наладить сотрудничество с более чем 30 странами.

В своем интервью для подкаста What Now? with Trevor Noah, Билл Гейтс, сооснователь компании Microsoft и американский предприниматель, выразил мнение, что использование искусственного интеллекта (ИИ) позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Гейтс считает, что жить в обществе, где приходится работать всего три дня в неделю, будет хорошей перспективой. Он отметил это, комментируя развитие технологий ИИ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Президент России Владимир Путин высказался о возможностях ИИ на встрече с представителями региональных избирательных комиссий. Он подчеркнул, что хотя ИИ не может заменить человеческое душевное отношение, РФ будет продолжать внедрять современные технологии, включая их использование в избирательных процессах.

Подпишитесь
Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку
Сегодня, 13:38
Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе
Вчера, 10:21
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Вчера, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Вчера, 03:30
Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками
Вчера, 09:16
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
Сегодня, 10:32