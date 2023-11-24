mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Ожидания и итоги встречи ОПЕК+ определят стоимость нефти

24 ноября 2023, 08:23
Аналитик Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, в интервью с RT дал свой прогноз на стоимость нефти в следующей неделе.

По его мнению, ожидания и результаты встречи стран ОПЕК+ будут полностью определять стоимость нефти. Заседание, которое было запланировано на 27 ноября, перенесено на 30 ноября из-за некоторых разногласий между участниками картеля относительно сокращения добычи, пишет RT.

Деев считает, что Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы другие страны союза также снизили объемы производства нефти, чтобы избежать возможного избытка на рынке в следующем году.

Если страны ОПЕК+ примут такое решение, то к концу недели стоимость нефти может достичь отметки в $90 за баррель. Однако, если разногласия между членами альянса останутся неразрешенными, цена на нефть может понизиться до значения ниже $80.

Подпишитесь
В Башкирии дети отравились ядовитым химическим элементом
Вчера, 10:45
Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе
Вчера, 10:21
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Вчера, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Вчера, 03:30
Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками
Вчера, 09:16
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Вчера, 06:37