Ожидания и итоги встречи ОПЕК+ определят стоимость нефти

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По его мнению, ожидания и результаты встречи стран ОПЕК+ будут полностью определять стоимость нефти. Заседание, которое было запланировано на 27 ноября, перенесено на 30 ноября из-за некоторых разногласий между участниками картеля относительно сокращения добычи, пишет RT.
Деев считает, что Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы другие страны союза также снизили объемы производства нефти, чтобы избежать возможного избытка на рынке в следующем году.
Если страны ОПЕК+ примут такое решение, то к концу недели стоимость нефти может достичь отметки в $90 за баррель. Однако, если разногласия между членами альянса останутся неразрешенными, цена на нефть может понизиться до значения ниже $80.