Обнаружены следы кораблекрушения возрастом 5000 лет в Италии

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Специалисты сообщают, что эти следы были обнаружены у острова Капри в Италии. Они нашли блоки из обсидиана, которые явно обработаны человеком. Однако сам корабль не был обнаружен, пишет runews24.ru.
Предполагается, что это может быть место крушения корабля, который направлялся к древнему римскому курорту, популярному среди императоров.
Ученые приходят к такому выводу, потому что блоки и ядра из обсидиана, обнаруженные на дне моря, никак не могут образоваться естественным путем.