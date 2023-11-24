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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:26

Обнаружены следы кораблекрушения возрастом 5000 лет в Италии

24 ноября 2023, 07:23
В Италии найдены следы крушения корабля, которое произошло 5000 лет назад. Это открытие подтверждает, что люди уже в то время использовали морской транспорт для перевозки грузов.

Специалисты сообщают, что эти следы были обнаружены у острова Капри в Италии. Они нашли блоки из обсидиана, которые явно обработаны человеком. Однако сам корабль не был обнаружен, пишет runews24.ru.

Предполагается, что это может быть место крушения корабля, который направлялся к древнему римскому курорту, популярному среди императоров.

Ученые приходят к такому выводу, потому что блоки и ядра из обсидиана, обнаруженные на дне моря, никак не могут образоваться естественным путем.

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