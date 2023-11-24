Ни себе, ни людям. Депутатка из Башкирии выступила против и не дала голосовать другим

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Рима Баталова — депутатка Госдумы от Башкирии и фракции «Единая Россия» — устроила перфоманс на очередном заседании парламента.
Ряд депутатов фракции «Справедливая Россия» вынесла на обсуждение законопроект об изменениях в федеральный закон о защите прав потребителей. Речь идёт о статье 10 закона, по которой продавцы должны своевременно предоставлять информацию о товаре потребителям, позволяющую им сделать правильный выбор.
Авторы законопроекта обратили внимание на так называемую «шринкфляцию» — явление, когда меняются не ценники на товары, а изменяется объём/масса содержимого. Например, вместо 1 литра молока за ту же цену продают 0,867 литров молока. Другой пример — пачка риса в 900 грамм вместо положенного 1 килограмма. На самом деле — это тот же рост цен, но прикрытый старыми ценниками. Народные избранники пишут, что «уменьшая объем или вес товара, переходя от цен на вес (объем), производители создают у покупателей мнимую видимость низкой цены на товар».
Они ссылаются на пункт 1 статьи 8 закона о защите прав потребителей — потребитель вправе потребовать у изготовителя (исполнителя, продавца) необходимую и достоверную информацию о реализуемых им товарах (работах, услугах).
Статью 10 законодатели предложили дополнить следующим содержанием: «Информация о весе (объеме) продуктов питания должна быть ясно видимой и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) потребительской упаковки (этикетки). Данная информация должна быть помещена на лицевой поверхности (с указанием вида и товарного знака продукции) потребительской упаковки». Необходимость принятия нового закона они обусловливают сложной социально-экономической обстановкой в стране.
После того, как закончились прении и было объявлено о начале голосования, Баталова встала с первого ряда и начала кричать: «Не голосуем, не голосуем!». Законопроект поддержали 106 «народных избранников». Остальные 450 депутатов не приняли участие в голосовании — этого оказалось достаточно, чтобы инициативу приняли. После подведения итогов Баталова спешно покинула зал заседаний.
Рима Баталова — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр. В Госдуму её избрали в 2011 году, где заняла место в комитете по физкультуре и спорту. В 2021 году — в последний раз, когда декларировались доходы депутатов Госдумы — она представила доходы в 7 млн 68 тысяч рублей. В её распоряжении — квартира на 109,5 кв м и автомобиль Audi Q5 S line.
Ранее правительство нелестно отозвалось о законопроекте башкирских депутатов. Они предлагали запретить рекламу военных билетов без службы в армии. Мы узнали, что в Башкирии заметно подорожал ряд продуктов, в том числе — яйца, огурцы и помидоры.