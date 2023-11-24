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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:53

Депутатка Госдумы из Башкирии сорвала голосование в Госдуме

Ни себе, ни людям. Депутатка из Башкирии выступила против и не дала голосовать другим

24 ноября 2023, 11:50
Фото: https://vk.com/rimabatalova

Депутатка Госдумы из Башкирии сорвала голосование в Госдуме

Законопроект был призван к борьбе к борьбе с «шринкфляцией».

Рима Баталова — депутатка Госдумы от Башкирии и фракции «Единая Россия» — устроила перфоманс на очередном заседании парламента.

Ряд депутатов фракции «Справедливая Россия» вынесла на обсуждение законопроект об изменениях в федеральный закон о защите прав потребителей. Речь идёт о статье 10 закона, по которой продавцы должны своевременно предоставлять информацию о товаре потребителям, позволяющую им сделать правильный выбор.

Авторы законопроекта обратили внимание на так называемую «шринкфляцию» — явление, когда меняются не ценники на товары, а изменяется объём/масса содержимого. Например, вместо 1 литра молока за ту же цену продают 0,867 литров молока. Другой пример — пачка риса в 900 грамм вместо положенного 1 килограмма. На самом деле — это тот же рост цен, но прикрытый старыми ценниками. Народные избранники пишут, что «уменьшая объем или вес товара, переходя от цен на вес (объем), производители создают у покупателей мнимую видимость низкой цены на товар».

Они ссылаются на пункт 1 статьи 8 закона о защите прав потребителей — потребитель вправе потребовать у изготовителя (исполнителя, продавца) необходимую и достоверную информацию о реализуемых им товарах (работах, услугах).

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Статью 10 законодатели предложили дополнить следующим содержанием: «Информация о весе (объеме) продуктов питания должна быть ясно видимой и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) потребительской упаковки (этикетки). Данная информация должна быть помещена на лицевой поверхности (с указанием вида и товарного знака продукции) потребительской упаковки». Необходимость принятия нового закона они обусловливают сложной социально-экономической обстановкой в стране.

После того, как закончились прении и было объявлено о начале голосования, Баталова встала с первого ряда и начала кричать: «Не голосуем, не голосуем!». Законопроект поддержали 106 «народных избранников». Остальные 450 депутатов не приняли участие в голосовании — этого оказалось достаточно, чтобы инициативу приняли. После подведения итогов Баталова спешно покинула зал заседаний.

Видео: duma.gov.ru

Рима Баталова — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр. В Госдуму её избрали в 2011 году, где заняла место в комитете по физкультуре и спорту. В 2021 году — в последний раз, когда декларировались доходы депутатов Госдумы — она представила доходы в 7 млн 68 тысяч рублей. В её распоряжении — квартира на 109,5 кв м и автомобиль Audi Q5 S line.

Ранее правительство нелестно отозвалось о законопроекте башкирских депутатов. Они предлагали запретить рекламу военных билетов без службы в армии. Мы узнали, что в Башкирии заметно подорожал ряд продуктов, в том числе — яйца, огурцы и помидоры.

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