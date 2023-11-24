Ни себе, ни людям. Депутатка из Башкирии выступила против и не дала голосовать другим

Авторы законопроекта обратили внимание на так называемую «шринкфляцию» — явление, когда меняются не ценники на товары, а изменяется объём/масса содержимого. Например, вместо 1 литра молока за ту же цену продают 0,867 литров молока. Другой пример — пачка риса в 900 грамм вместо положенного 1 килограмма. На самом деле — это тот же рост цен, но прикрытый старыми ценниками. Народные избранники пишут, что «уменьшая объем или вес товара, переходя от цен на вес (объем), производители создают у покупателей мнимую видимость низкой цены на товар».