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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Уфе возросла цена на детские сады

На соки, овощи, фрукты: детские сады в Уфе подняли плату на 400 рублей

24 ноября 2023, 08:43
Фото: 1MI

В Уфе возросла цена на детские сады

19 рублей в день обернулись ростом на 10%.

Уфимцев ждёт повышение тарифа за детский сад. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

Речь идёт о так называемой «родительской плате». Каждый месяц мамам и папам придётся отдавать детским садам 3570 рублей — 170 рублей в день (из расчёта, что рабочий месяц составляет 21 день).

Раньше плата составляла 3 171 рубль в месяц, однако теперь один день в детском саду стоит на 19 рублей дороже. Об изменениях сообщила главный специалист по гуманитарным вопросам администрации Орджоникидзевского района. Чиновница обещает, что за счёт этих средств в рационе детей появятся овощные салаты, фрукты, морсы и соки.

Тем временем инфляция в Башкирии достигла почти 6% — дорожают яйца, овощи, инструменты.

#Общество#Город#Уфа#Цены#Идэль Гумеров
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