На соки, овощи, фрукты: детские сады в Уфе подняли плату на 400 рублей

Раньше плата составляла 3 171 рубль в месяц, однако теперь один день в детском саду стоит на 19 рублей дороже. Об изменениях сообщила главный специалист по гуманитарным вопросам администрации Орджоникидзевского района. Чиновница обещает, что за счёт этих средств в рационе детей появятся овощные салаты, фрукты, морсы и соки.