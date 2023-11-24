На соки, овощи, фрукты: детские сады в Уфе подняли плату на 400 рублей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Уфимцев ждёт повышение тарифа за детский сад. Изменения вступят в силу с 1 декабря.
Речь идёт о так называемой «родительской плате». Каждый месяц мамам и папам придётся отдавать детским садам 3570 рублей — 170 рублей в день (из расчёта, что рабочий месяц составляет 21 день).
Раньше плата составляла 3 171 рубль в месяц, однако теперь один день в детском саду стоит на 19 рублей дороже. Об изменениях сообщила главный специалист по гуманитарным вопросам администрации Орджоникидзевского района. Чиновница обещает, что за счёт этих средств в рационе детей появятся овощные салаты, фрукты, морсы и соки.
Тем временем инфляция в Башкирии достигла почти 6% — дорожают яйца, овощи, инструменты.