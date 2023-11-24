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Updated Сегодня, 10:32

Синоптики Башкирии рассказали об аномальной погоде на предстоящие выходные

Метель и гололёд: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

24 ноября 2023, 10:30
Фото: 1MI

Синоптики Башкирии рассказали об аномальной погоде на предстоящие выходные

Данные прогноза погода по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.

В пятницу, 24 ноября, возможны метели — ожидается снег и сильные порывы ветра. Ночью похолодание до -11, -16° и при прояснении до -21°, днем температура составит -7, -12°.

25 ноября, в субботу, на дорогах появятся снежные заносы, снежный накат и гололедица. Также ожидаются метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Местами будет проходить сильный снег. Днем ожидается потепление до +2, -3°, а ночью температура упадет до -12, -17°.

В ночь 26 ноября, при сильном ветре, ожидается метель, сопровождающаяся сменой воздушных масс и различными осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег, который перейдет в дождь, а также возможны гололедные явления. Температура воздуха повысится до 0, -5°, днем до +3, -2°.

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