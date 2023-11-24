Метель и гололёд: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В пятницу, 24 ноября, возможны метели — ожидается снег и сильные порывы ветра. Ночью похолодание до -11, -16° и при прояснении до -21°, днем температура составит -7, -12°.
25 ноября, в субботу, на дорогах появятся снежные заносы, снежный накат и гололедица. Также ожидаются метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Местами будет проходить сильный снег. Днем ожидается потепление до +2, -3°, а ночью температура упадет до -12, -17°.
В ночь 26 ноября, при сильном ветре, ожидается метель, сопровождающаяся сменой воздушных масс и различными осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег, который перейдет в дождь, а также возможны гололедные явления. Температура воздуха повысится до 0, -5°, днем до +3, -2°.