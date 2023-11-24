Метель и гололёд: какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

25 ноября, в субботу, на дорогах появятся снежные заносы, снежный накат и гололедица. Также ожидаются метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Местами будет проходить сильный снег. Днем ожидается потепление до +2, -3°, а ночью температура упадет до -12, -17°.