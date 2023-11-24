Известны подробности инцидента с учеником, которого выбросили из окна уфимской школы

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, 23 ноября, во время перемены, ученик 7 класса зашел в учебный кабинет на первом этаже, где находились ученики 10 класса. Окно в учебном кабинете было открыто самостоятельно обучающимися 10 класса с целью проветривания. Учитель покинул кабинет во время перемены. Затем, ученик 7 класса сел на подоконник, чтобы достать снег через окно, и случайно выпал из окна первого этажа. Никто из учеников 10 класса не толкал его. Ученик признался, что выпал сам случайно.
После инцидента представители школы уточняли самочувствие у самого обучающегося, на что он ответил, что чувствует себя хорошо. Учителя школы проконсультировались с ребенком, а затем сообщили информацию о происшествии его бабушке (опекуну), после чего его отпустили домой. По словам бабушки, сегодня ученик чувствует себя хорошо.
После происшествия в школе было проведено инструктаж с педагогами о запрете открытых окон и нахождении учащихся без присмотра учителя во время перемены в учебных классах. Были также проведены беседы с учащимися 1-10 классов о недопустимости самостоятельного открытия окон в школе. Также, случай был рассмотрен на заседании КДНиЗП в Администрации Орджоникидзевского района.
Напомним, что видео инцидента появилось накануне. На кадрах, которые попали в сети видно, как якобы ребёнка выталкивают из окна первого этажа и тот неудачно приземляется на заснеженный грунт.