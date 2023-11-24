Известны подробности инцидента с учеником, которого выбросили из окна уфимской школы

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, 23 ноября, во время перемены, ученик 7 класса зашел в учебный кабинет на первом этаже, где находились ученики 10 класса. Окно в учебном кабинете было открыто самостоятельно обучающимися 10 класса с целью проветривания. Учитель покинул кабинет во время перемены. Затем, ученик 7 класса сел на подоконник, чтобы достать снег через окно, и случайно выпал из окна первого этажа. Никто из учеников 10 класса не толкал его. Ученик признался, что выпал сам случайно.