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Известны подробности инцидента с учеником, которого выбросили из окна уфимской школы

Известны подробности инцидента с учеником, которого выбросили из окна уфимской школы

24 ноября 2023, 16:40
Фото: 1MI
Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что ученика 7 класса школы № 80 вытолкнули из окна старшеклассники. В пресс-службе администрации Уфы прояснили ситуацию.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, 23 ноября, во время перемены, ученик 7 класса зашел в учебный кабинет на первом этаже, где находились ученики 10 класса. Окно в учебном кабинете было открыто самостоятельно обучающимися 10 класса с целью проветривания. Учитель покинул кабинет во время перемены. Затем, ученик 7 класса сел на подоконник, чтобы достать снег через окно, и случайно выпал из окна первого этажа. Никто из учеников 10 класса не толкал его. Ученик признался, что выпал сам случайно.

После инцидента представители школы уточняли самочувствие у самого обучающегося, на что он ответил, что чувствует себя хорошо. Учителя школы проконсультировались с ребенком, а затем сообщили информацию о происшествии его бабушке (опекуну), после чего его отпустили домой. По словам бабушки, сегодня ученик чувствует себя хорошо.

После происшествия в школе было проведено инструктаж с педагогами о запрете открытых окон и нахождении учащихся без присмотра учителя во время перемены в учебных классах. Были также проведены беседы с учащимися 1-10 классов о недопустимости самостоятельного открытия окон в школе. Также, случай был рассмотрен на заседании КДНиЗП в Администрации Орджоникидзевского района.

Напомним, что видео инцидента появилось накануне. На кадрах, которые попали в сети видно, как якобы ребёнка выталкивают из окна первого этажа и тот неудачно приземляется на заснеженный грунт.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Виалина Ахсанова
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