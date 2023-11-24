mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2023, 03:20

Published 24 ноября 2023, 03:20

Modified 24 ноября 2023, 03:22

Updated 24 ноября 2023, 03:22

Чиновники объяснили, почему доходы граждан в Башкирии заметно отстают

Деревенщина и пенсионеры. Чиновники объяснили низкие доходы граждан в Башкирии

24 ноября 2023, 03:20
Фото: 1MI.

Чиновники объяснили, почему доходы граждан в Башкирии заметно отстают

При этом жители Башкирии больше вкладываются в рост ВРП и промышленности.

Глава минэкономразвития Башкирии рассказал, почему в Башкирии рост доходов граждан отстаёт от общероссийских темпов. Виноваты неработающая молодёжь, старики и сельская глубинка.

По словам РБК-Уфа, на тенденцию обратил внимание депутат Курултая Владимир Нагорный. Он заметил, что индекс промышленного производства и внутренний-региональный продукт будут расти темпами выше, чем в среднем по России. Но рост доходов населения будет происходит медленнее.

Объяснить это несоответствие пришлось министру экономического развития. Он отчитался о росте заработной платы и ответил, что республика имеет «положительную динамику». По его мнению, главные причины низкого роста доходов — высокая доля сельского населения и неработающих граждан. То есть, доходы на селе ниже, чем в городах, а доля молодёжи до трудоспособного возраста и пожилых старше этого возраста довольно высокая.

Ранее столица Башкирии оказалась далеко за пределами первой десятки по качеству жизни населения. Основное внимание эксперты уделяли материальному благополучию.

В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста
Узнать подробнее
#Экономика#Доходы#Новости Башкирии#Инфляция#Правительство#Курултай#Минэкономразвития
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика