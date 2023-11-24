Деревенщина и пенсионеры. Чиновники объяснили низкие доходы граждан в Башкирии

Объяснить это несоответствие пришлось министру экономического развития. Он отчитался о росте заработной платы и ответил, что республика имеет «положительную динамику». По его мнению, главные причины низкого роста доходов — высокая доля сельского населения и неработающих граждан. То есть, доходы на селе ниже, чем в городах, а доля молодёжи до трудоспособного возраста и пожилых старше этого возраста довольно высокая.