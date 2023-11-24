Деревенщина и пенсионеры. Чиновники объяснили низкие доходы граждан в Башкирии

Posted 24 ноября 2023, 03:20
Published 24 ноября 2023, 03:20
Modified 24 ноября 2023, 03:22
Updated 24 ноября 2023, 03:22
Глава минэкономразвития Башкирии рассказал, почему в Башкирии рост доходов граждан отстаёт от общероссийских темпов. Виноваты неработающая молодёжь, старики и сельская глубинка.
По словам РБК-Уфа, на тенденцию обратил внимание депутат Курултая Владимир Нагорный. Он заметил, что индекс промышленного производства и внутренний-региональный продукт будут расти темпами выше, чем в среднем по России. Но рост доходов населения будет происходит медленнее.
Объяснить это несоответствие пришлось министру экономического развития. Он отчитался о росте заработной платы и ответил, что республика имеет «положительную динамику». По его мнению, главные причины низкого роста доходов — высокая доля сельского населения и неработающих граждан. То есть, доходы на селе ниже, чем в городах, а доля молодёжи до трудоспособного возраста и пожилых старше этого возраста довольно высокая.
Ранее столица Башкирии оказалась далеко за пределами первой десятки по качеству жизни населения. Основное внимание эксперты уделяли материальному благополучию.