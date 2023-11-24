Бывших полицейских из Уфы обвиняются в получении взяток

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Башкортостан, в 2022 году обвиняемые активно искали пассажиров, которые ехали на заработки вахтовым методом. Основным критерием для выбора было наличие признаков опьянения. После этого они доставляли пассажиров в специальное помещение, где проводили личный досмотр. Они выдвигали требования о необходимости проехать в полицейский участок, пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови и привлечение к административной ответственности.