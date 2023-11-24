Бывших полицейских из Уфы обвиняются в получении взяток

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В отношении двух бывших сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту города Уфимская межрайонная следственная служба завершила расследование уголовного дела. Обвиняемые были обвинены по статьям «мелкое взяточничество и покушение на его совершение» и «получение взятки».
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Башкортостан, в 2022 году обвиняемые активно искали пассажиров, которые ехали на заработки вахтовым методом. Основным критерием для выбора было наличие признаков опьянения. После этого они доставляли пассажиров в специальное помещение, где проводили личный досмотр. Они выдвигали требования о необходимости проехать в полицейский участок, пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови и привлечение к административной ответственности.
Департамент внутренней безопасности МВД Приволжского федерального округа раскрыл серию преступлений, связанных с задержкой пассажиров авиарейсов. Полицейские специально создавали ситуации, чтобы пассажиры опоздали на свои рейсы. Затем, предлагая помощь, они требовали незаконные денежные выплаты. Суммы взяток колебались от 1,5 до 15 тысяч рублей и переводились на банковский счет фигуранта через онлайн-переводы. Обоим полицейским был немедленно прекращен контракт после выявления преступлений. В ходе расследования было установлено 22 факта получения взяток.