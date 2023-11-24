Без определённости: власти Уфы назвали примерные сроки открытия улицы Пугачёва

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В мэрии Уфы назвали приблизительные сроки, когда закончится реконструкция улицы Пугачёва.
В министерство транспорта Башкирии обратилась пользовательница соцсетей Юлианна В. Она посетовала на то, что проезд по Пугачёва занял час. Она предполагает, что с началом метелей «встанет весь поток», а объезжать пробку придётся «по реке».
На негодование Юлианны В. отреагировали уфимские власти. Там сказали, что строительство дороги не выбивается из графика работ. На сегодняшний день подрядчики обустраивают ливнёвки и водопровод.
В начале прошлого месяца открылся объезд улицы вдоль реки Белой, в то время проезд по самой Пугачёва (от Монумента дружбы до «Ленты») стал невозможен.
Следующим этапом реконструкции будет укладка дорожного полота на участке от Бельской до Геофизиков в Кузнецовском затоне. На этот участок будет переключено движение. Строители планируют успеть до конца 2023 года.
Вся реконструкция должна завершиться во 2 квартале 2024 года. Ранее говорилось о конкретной дате.