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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

В мэрии Уфы рассказали, когда завершится реконструкция улицы Пугачёва

Без определённости: власти Уфы назвали примерные сроки открытия улицы Пугачёва

24 ноября 2023, 05:13
Фото: 1MI

В мэрии Уфы рассказали, когда завершится реконструкция улицы Пугачёва

До конца года строители планируют открыть ещё один участок.

В мэрии Уфы назвали приблизительные сроки, когда закончится реконструкция улицы Пугачёва.

В министерство транспорта Башкирии обратилась пользовательница соцсетей Юлианна В. Она посетовала на то, что проезд по Пугачёва занял час. Она предполагает, что с началом метелей «встанет весь поток», а объезжать пробку придётся «по реке».

На негодование Юлианны В. отреагировали уфимские власти. Там сказали, что строительство дороги не выбивается из графика работ. На сегодняшний день подрядчики обустраивают ливнёвки и водопровод.

В начале прошлого месяца открылся объезд улицы вдоль реки Белой, в то время проезд по самой Пугачёва (от Монумента дружбы до «Ленты») стал невозможен.

Следующим этапом реконструкции будет укладка дорожного полота на участке от Бельской до Геофизиков в Кузнецовском затоне. На этот участок будет переключено движение. Строители планируют успеть до конца 2023 года.

Вся реконструкция должна завершиться во 2 квартале 2024 года. Ранее говорилось о конкретной дате.

#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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