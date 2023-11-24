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Андрей Воробьев: В Московской области прошел телемост с участниками СВО и их семьями

Андрей Воробьев: В Московской области прошел телемост с участниками СВО и их семьями

24 ноября 2023, 14:41
Фото: Константин Семенец
Матерей бойцов СВО из Московской области пригласили на телемост с сыновьями. Онлайн-встречу военнослужащих с их родными организовали в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» при участии губернатора региона Андрея Воробьева и Минобороны Российской Федерации.

Событие было приурочено ко Дню матери, отмечаемому в России в этом году 26 ноября.

«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами», — заявил губернатор Подмосковья.

Среди матерей бойцов, прибывших из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы, на встречу приехала и Наталья Кульнева, сын которой в декабре прошлого года героически погиб в ходе выполнения боевой задачи. Наталья является руководительницей каширского штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и отправляет фронтовые письма сослуживцам сына, всегда находясь с ними на связи. Однополчане погибшего героя назвали ее мамой полка и мечтали познакомиться с ней лично. Об этом пишет riamo.ru.

Наталья ранее писала бойцам, что их встреча под штандартами полка обязательно состоится. А сегодня мамы встретились с нашими защитниками, находящимися на передовой, в режиме онлайн.

Данный телемост не является первым подобным событием в регионе. В феврале похожую встречу организовали в Кантемировской дивизии, приурочив ее ко Дню защитника Отечества. Событие состоялось в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.

«Мы бываем в нем регулярно, чтобы убедиться, что все те мероприятия, которые должны здесь проходить по замыслу нашего президента, успешно реализуются», — отметил губернатор региона. Он поблагодарил всех сотрудников фонда, подчеркнув, что работа в организации налажена хорошо.

По словам Анны Цивилевой, председателя госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», также принявшей участие в телемосте, все мамы могут быть уверены, что фонд, созданный по инициативе президента РФ, будет всегда поддерживать семьи военнослужащих и оказывать всю необходимую помощь, включая медицинское и социальное сопровождение. Если понадобится, организация поможет героям с обучением, переобучением и устройством на работу, а также придет на помощь в решении всевозможных бытовых вопросов. Чувство общности и знание о всесторонней поддержке со стороны государства и общества — очень важны, отметила она.

По словам главы подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Ермаковой, самый большой запрос от бойцов сейчас — это реабилитация.

«У нас в Московской области есть центр „Ясенки“, где проходит полномасштабная реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. И мы помогаем ребятам её пройти», — рассказала она.

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