Андрей Воробьев: В Московской области прошел телемост с участниками СВО и их семьями

По словам Анны Цивилевой, председателя госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», также принявшей участие в телемосте, все мамы могут быть уверены, что фонд, созданный по инициативе президента РФ, будет всегда поддерживать семьи военнослужащих и оказывать всю необходимую помощь, включая медицинское и социальное сопровождение. Если понадобится, организация поможет героям с обучением, переобучением и устройством на работу, а также придет на помощь в решении всевозможных бытовых вопросов. Чувство общности и знание о всесторонней поддержке со стороны государства и общества — очень важны, отметила она.