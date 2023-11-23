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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Башкирии молодой человек превратил улицу в каток

Зимний экстрим: парень устроил ледовое шоу на дороге в Бурзянском районе

23 ноября 2023, 06:42
Фото: 1MI

В Башкирии молодой человек превратил улицу в каток

Ролик опубликовали в соцсетях.

В интернете быстро набирает популярность ролик, на котором молодой человек устроил настоящий фестиваль катания на замерзших дорогах. Случай произошел в деревне Старомунасипово, в Бурзянском районе. Молодой человек использовал дорогу, в качестве личного катка. Надев коньки, он проехался по замороженной дороге.

Ранее Mkset сообщал, что от непогоды в республике пострадали домашние животные. Так, в соцсетях появились видео, на которых стадо баранов не может пересечь дорогу из-за образовавшейся там гололедицы. Животные «буксуют» и падают на проезжую часть.

Видео: БашДТП
#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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