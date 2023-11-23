Зимний экстрим: парень устроил ледовое шоу на дороге в Бурзянском районе

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В интернете быстро набирает популярность ролик, на котором молодой человек устроил настоящий фестиваль катания на замерзших дорогах. Случай произошел в деревне Старомунасипово, в Бурзянском районе. Молодой человек использовал дорогу, в качестве личного катка. Надев коньки, он проехался по замороженной дороге.
Ранее Mkset сообщал, что от непогоды в республике пострадали домашние животные. Так, в соцсетях появились видео, на которых стадо баранов не может пересечь дорогу из-за образовавшейся там гололедицы. Животные «буксуют» и падают на проезжую часть.