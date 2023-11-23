Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В ночь с 25 на 26 ноября, на небосклоне можно будет наблюдать редкое явление — Юпитер и Луну, находящиеся рядом друг с другом.
Согласно информации из планетария, с наступлением темноты 25 ноября, оба небесных светила будут видны на юго-востоке в созвездии Овна. Из-за яркости Юпитера, он будет виден ниже и правее относительно Луны.
Это явление можно будет наблюдать до утра, пока оба объекта не скроются за горизонтом на западе. Сначала, в 06:42, Юпитер исчезнет за горизонтом, а через полчаса после него, в 07:12, Луна тоже скроется из виду.
Ранее Mkset сообщал о уникальном явлении. Жители Башкирии могли наблюдать метеорный поток Леониды. Этот поток стал известен благодаря своим мощным звездным дождям, которые происходят в некоторые годы.