mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Ночное небо Башкирии украсит Луна и Юпитер

Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

23 ноября 2023, 07:39
Фото: 1MI

Ночное небо Башкирии украсит Луна и Юпитер

Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.

В ночь с 25 на 26 ноября, на небосклоне можно будет наблюдать редкое явление — Юпитер и Луну, находящиеся рядом друг с другом.

Согласно информации из планетария, с наступлением темноты 25 ноября, оба небесных светила будут видны на юго-востоке в созвездии Овна. Из-за яркости Юпитера, он будет виден ниже и правее относительно Луны.

Это явление можно будет наблюдать до утра, пока оба объекта не скроются за горизонтом на западе. Сначала, в 06:42, Юпитер исчезнет за горизонтом, а через полчаса после него, в 07:12, Луна тоже скроется из виду.

Ранее Mkset сообщал о уникальном явлении. Жители Башкирии могли наблюдать метеорный поток Леониды. Этот поток стал известен благодаря своим мощным звездным дождям, которые происходят в некоторые годы.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Планетарий#Виалина Ахсанова#Космическое явление
Подпишитесь
«Самое главное — победы». Безденежных прокомментировал новую форму ФК «Уфа»
5 августа 2020,, 11:47
Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год
Сегодня, 05:45
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Сегодня, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Сегодня, 03:30
Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии
Сегодня, 04:13
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 06:37