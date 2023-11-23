Заключительный сезон «Трудных подростков» стартует на Wink. ru и more. tv 14 декабря

— Как только моя героиня Влада появилась в сериале, ее возненавидели все. Как персонажи сериала, так и зритель. Мне было важно, чтобы все поняли, что она неплохой человек и такой же подросток со своими трудностями. И получилось! За все сезоны Влада не только открылась с новой стороны, но и стала частью сообщества подростков. За пять лет было многое и многое менялось. Как минимум, все мы повзрослели. Пока что это самый продолжительный проект в моей карьере. Финальный сезон — это новые шутки, новые приключения. Но помимо всей легкости сериала, были и тяжелые съемки. Ведь это последний сезон и окончание пятилетней истории. Мы всей группой старались сделать его достойным. Я буду очень скучать по подросткам, — поделилась актриса Анастасия Красовская.