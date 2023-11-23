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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

Прокуратура: по факту отравления детей парами хлора в Уфе начата проверка

В Уфе прокуратура устанавливает детали отравления детей парами хлора

23 ноября 2023, 11:17
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

Прокуратура: по факту отравления детей парами хлора в Уфе начата проверка

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сюжет
Дети

По предварительным данным, во вторник, 21 ноября, трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже в д. Князево. В последующему они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора.

В результате осмотра двое несовершеннолетних и 18-летней юноша госпитализированы в лечебное учреждение, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По информации регионального Минздрава, поставленный медиками диагноз звучит как «токсическое действие газообразного хлора».

Отмечается, что прокуратура также контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной следственным органом по данному факту. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

#Общество#Происшествия#Город#Прокуратура#Дети#Прокуратура Башкирии#Несовершеннолетние#Отравление#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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