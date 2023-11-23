В Уфе прокуратура устанавливает детали отравления детей парами хлора

По предварительным данным, во вторник, 21 ноября, трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже в д. Князево. В последующему они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора.