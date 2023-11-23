В Уфе прокуратура устанавливает детали отравления детей парами хлора

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По предварительным данным, во вторник, 21 ноября, трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже в д. Князево. В последующему они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора.
В результате осмотра двое несовершеннолетних и 18-летней юноша госпитализированы в лечебное учреждение, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.
По информации регионального Минздрава, поставленный медиками диагноз звучит как «токсическое действие газообразного хлора».
Отмечается, что прокуратура также контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной следственным органом по данному факту. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.