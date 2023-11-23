В Башкирии начнет действовать новая мера поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Депутаты Курултая в ходе заседания 23 ноября одобрил поправки к закону о регулировании земельных отношений. Так, земельные участки будут выделяться для участников СВО, отмеченных государственными наградами. Данная инициатива является продолжением июньского распоряжения президента Владимира Путина о социальной поддержке военнослужащих и добровольцев.
Согласно поправкам, право на землю под индивидуальное жилищное строительство получат участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ. Действие данного права распространяется также на членов семей погибших военнослужащих, включая супругов и несовершеннолетних детей.
Как подчеркнула глава регионального Минземимущества Наталья Полянская, для получения участка не требуется подтверждение нуждаемости. Обращаться за землей участники СВО или их семьи могут в местные органы управления.
Отмечается, что ранее такие участки могли на льготных условиях получить граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, молодые, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Бойцы будут вставать в общую очередь на получение земель.