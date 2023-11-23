mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о выделении земель героям СВО

В Башкирии начнет действовать новая мера поддержки участников СВО

23 ноября 2023, 12:26
Фото: Midjourney

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о выделении земель героям СВО

Об этом сообщает РБК-Уфа.

Депутаты Курултая в ходе заседания 23 ноября одобрил поправки к закону о регулировании земельных отношений. Так, земельные участки будут выделяться для участников СВО, отмеченных государственными наградами. Данная инициатива является продолжением июньского распоряжения президента Владимира Путина о социальной поддержке военнослужащих и добровольцев.

Согласно поправкам, право на землю под индивидуальное жилищное строительство получат участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ. Действие данного права распространяется также на членов семей погибших военнослужащих, включая супругов и несовершеннолетних детей.

Как подчеркнула глава регионального Минземимущества Наталья Полянская, для получения участка не требуется подтверждение нуждаемости. Обращаться за землей участники СВО или их семьи могут в местные органы управления.

Отмечается, что ранее такие участки могли на льготных условиях получить граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, молодые, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Бойцы будут вставать в общую очередь на получение земель.

#Общество#Депутаты#Азамат Нухов#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО#Депутаты РБ#Курултай
Подпишитесь
В Башкирии дети отравились ядовитым химическим элементом
Сегодня, 10:45
Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год
Сегодня, 05:45
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Сегодня, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Сегодня, 03:30
Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии
Сегодня, 04:13
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 06:37