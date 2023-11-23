В Башкирии начнет действовать новая мера поддержки участников СВО

Как подчеркнула глава регионального Минземимущества Наталья Полянская, для получения участка не требуется подтверждение нуждаемости. Обращаться за землей участники СВО или их семьи могут в местные органы управления.



Отмечается, что ранее такие участки могли на льготных условиях получить граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, молодые, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Бойцы будут вставать в общую очередь на получение земель.



