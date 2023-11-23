В Башкирии машина упала в озеро: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На автодороге Уфа — Инзер — Белорецк, вблизи деревни Бердагулово, автомобиль Лада Гранта, двигаясь из Уфы, неожиданно свернул с трассы и попал в озеро. Сначала произошло столкновение с отбойником, а затем автомобиль перевернулся и опрокинулся в пруд.
Внутри машины находились 3 женщины. Из них две сумели самостоятельно выбраться на берег. После того, как их осмотрели врачи, они отказались от госпитализации. На следующее утро сотрудники ГИБДД обнаружили женщину и извлекли её из машины. К сожалению, она погибла.
В настоящее время проводится расследование для установления причин этой трагедии.