В Башкирии машина упала в озеро: есть пострадавшие

Внутри машины находились 3 женщины. Из них две сумели самостоятельно выбраться на берег. После того, как их осмотрели врачи, они отказались от госпитализации. На следующее утро сотрудники ГИБДД обнаружили женщину и извлекли её из машины. К сожалению, она погибла.