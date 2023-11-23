mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Автомобиль ушел под воду в Белорецком районе, водитель погиб

В Башкирии машина упала в озеро: есть пострадавшие

23 ноября 2023, 06:11
Фото: https://vk.com/goskomitetrb

Автомобиль ушел под воду в Белорецком районе, водитель погиб

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ

На автодороге Уфа — Инзер — Белорецк, вблизи деревни Бердагулово, автомобиль Лада Гранта, двигаясь из Уфы, неожиданно свернул с трассы и попал в озеро. Сначала произошло столкновение с отбойником, а затем автомобиль перевернулся и опрокинулся в пруд.

Внутри машины находились 3 женщины. Из них две сумели самостоятельно выбраться на берег. После того, как их осмотрели врачи, они отказались от госпитализации. На следующее утро сотрудники ГИБДД обнаружили женщину и извлекли её из машины. К сожалению, она погибла.

В настоящее время проводится расследование для установления причин этой трагедии.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Самое главное — победы». Безденежных прокомментировал новую форму ФК «Уфа»
5 августа 2020,, 11:47
Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год
Сегодня, 05:45
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Сегодня, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Сегодня, 03:30
Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии
Сегодня, 04:13
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 06:37