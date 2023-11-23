В Башкирии дети отравились ядовитым химическим элементом

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Уфе несколько человек почувствовали недомогание после отдыха в коттеджном поселке в деревне «Князево». Предположительно, они отравились парами хлора в бассейне.
Как сообщили Mkset в Минздраве, пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в БСМП. Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых после осмотра отпустили домой. Состояние детей медики оценивали как «средней тяжести», в связи с чем их госпитализировали в педиатрическое отделение. Спустя сутки в состоянии детей наметилась положительная динамика. Их отпустили домой.
Поставленный медиками диагноз звучит как «токсическое действие газообразного хлора».
Напомним, ранее в Башкирии 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет вместе с тренерами занимались в бассейне в учалинском дворце творчества. В какой-то момент взрослые почувствовали резкий запах хлора, после чего они сразу вывели детей из бассейна. Позже недомогание настигло четверых детей. Их доставили в больницу.