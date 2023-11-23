В Башкирии дети отравились ядовитым химическим элементом

Как сообщили Mkset в Минздраве, пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в БСМП. Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых после осмотра отпустили домой. Состояние детей медики оценивали как «средней тяжести», в связи с чем их госпитализировали в педиатрическое отделение. Спустя сутки в состоянии детей наметилась положительная динамика. Их отпустили домой.