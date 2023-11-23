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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Трое человек в Башкирии были госпитализированы после купания в бассейне

В Башкирии дети отравились ядовитым химическим элементом

23 ноября 2023, 10:45
Фото: 1MI

Трое человек в Башкирии были госпитализированы после купания в бассейне

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
Сюжет
Дети

В Уфе несколько человек почувствовали недомогание после отдыха в коттеджном поселке в деревне «Князево». Предположительно, они отравились парами хлора в бассейне.

Как сообщили Mkset в Минздраве, пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в БСМП. Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых после осмотра отпустили домой. Состояние детей медики оценивали как «средней тяжести», в связи с чем их госпитализировали в педиатрическое отделение. Спустя сутки в состоянии детей наметилась положительная динамика. Их отпустили домой.

Поставленный медиками диагноз звучит как «токсическое действие газообразного хлора».

Напомним, ранее в Башкирии 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет вместе с тренерами занимались в бассейне в учалинском дворце творчества. В какой-то момент взрослые почувствовали резкий запах хлора, после чего они сразу вывели детей из бассейна. Позже недомогание настигло четверых детей. Их доставили в больницу.

#Происшествия#Город#Медицина#Дети#Минздрав#Отравление#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Медикаменты
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