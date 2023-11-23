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Published Сегодня, 03:45

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Updated Сегодня, 03:47

На дорогах Уфы утром 23 ноября зафиксировали пробки в 8 баллов

Уфу сковали 8-балльные пробки

23 ноября 2023, 03:45
Фото: 1MI

На дорогах Уфы утром 23 ноября зафиксировали пробки в 8 баллов

Утренние пробки, зафиксированы сегодня, 23 ноября. Ситуация ухудшается наличием ДТП.

Утром 23 ноября ситуация на дорогах вновь затруднительная. Согласно данным Яндекс.Карт, пробки на дорогах Уфы — 8 баллов.

По данным сервиса, движение затруднено во многих районах города. Среди наиболее загруженных на данный момент улиц — Заки Валиди, Революционная, Пушкина, Уфимское шоссе, Сочинская, 50 лет СССР, Зорге и Жуково. Кроме того, «стоит» Оренбургский тракт и Нагаевское шоссе.

Ухудшается ситуация ДТП, которых на данный момент насчитывается уже около 6.

#Общество#Город#Башкирия#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Виалина Ахсанова
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