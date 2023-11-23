Уфу сковали 8-балльные пробки

По данным сервиса, движение затруднено во многих районах города. Среди наиболее загруженных на данный момент улиц — Заки Валиди, Революционная, Пушкина, Уфимское шоссе, Сочинская, 50 лет СССР, Зорге и Жуково. Кроме того, «стоит» Оренбургский тракт и Нагаевское шоссе.