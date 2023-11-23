Ученые Сбера представили модели ИИ, способные распознавать русский жестовый язык

Другая команда исследователей, из подразделения Sber AI во благо общества, разработала и опубликовала в открытом доступе легкую модель распознавания жестового языка, не требовательную к вычислительным ресурсам. Модель работает на CPU, что снижает себестоимость решений, создаваемых на ее основе. Это дает возможность широкому кругу разработчиков проектировать инклюзивное программное обеспечение, например, продукты и сервисы для коммуникации или инструменты для изучения жестового языка. На сегодняшний день алгоритм распознает 1600 жестов и преобразовывает в слова до трёх жестов в секунду на стандартных персональных компьютерах. В 2024 году планируется тестирование и внедрение модели распознавания русского жестового языка и решений на ее основе в ряде регионов России.