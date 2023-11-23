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Турчак: Рабочая группа по СВО разработала новые меры поддержки бойцов и их семей

Турчак: Рабочая группа по СВО разработала новые меры поддержки бойцов и их семей

23 ноября 2023, 10:50
Фото: er.ru
Новые инициативы по расширению мер поддержки участников спецоперации и членов их семей рабочая группа по СВО направила в очередном докладе главе государства Владимиру Путину.

По словам главы группы, секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, некоторые предложения касаются уравнивания льгот для разных категорий бойцов, сообщает rostovgazeta.ru.

Турчак отметил наличие дисбаланса в этом вопросе, о чем свидетельствует анализ обращений, которые поступают в рабочую группу.

«В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе», — перечислил председатель генсовета ЕР.

Еще одна предлагаемая мера поддержки состоит в том, чтобы разрешить членам семьи бойца СВО оформлять на него временную регистрацию по месту жительства на основании доверенности.

Андрей Турчак упомянул и о проблемах, возникающих при приобретении билетов участниками СВО, когда они отправляются на лечение или в отпуск. Например, часто случается, что в продаже остаются или места без багажа, или билеты в бизнес-класс, по документам они не возмещаются. В качестве решения данного вопроса рабочая группа предлагает установить единый порядок бронирования билетов для участников СВО.

В число инициатив, изложенных в докладе, вошло предложение установить особый порядок комплексной реабилитации для участников спецоперации, которые в ходе военных действий были контужены, ранены, получили травму или стали инвалидами. Такую реабилитацию бойцы смогут проходить вне очереди.

По словам Андрея Турчака, «Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» продолжают решать вопросы, связанные с реабилитацией и протезированием. Одно из предложений рабочей группы состоит в том, чтобы нуждающиеся в протезировании участники СВО были не просто обеспечены техсредствами для реабилитации, но и получали комплексную медицинскую помощь: массаж, ЛФК, физиолечение. На сегодняшний день в этом отношении есть серьезные пробелы: пациенту предоставляют средство реабилитации, которым по факту он пользоваться не может.

На сайте партии ER.RU сообщается, что для устранения этих проблем Андрей Турчак предложил российскому правительству дополнить положенный бойцам комплекс услуг по протезированию сопутствующей медпомощью.

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