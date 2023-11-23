Турчак: Рабочая группа по СВО разработала новые меры поддержки бойцов и их семей

По словам Андрея Турчака, «Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» продолжают решать вопросы, связанные с реабилитацией и протезированием. Одно из предложений рабочей группы состоит в том, чтобы нуждающиеся в протезировании участники СВО были не просто обеспечены техсредствами для реабилитации, но и получали комплексную медицинскую помощь: массаж, ЛФК, физиолечение. На сегодняшний день в этом отношении есть серьезные пробелы: пациенту предоставляют средство реабилитации, которым по факту он пользоваться не может.