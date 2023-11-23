Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками

По данным Роспотребнадзора Республики Башкортостан, за первые десять месяцев текущего года было зарегистрировано 26,2 случая отравления алкоголем на 100 тысяч жителей. С января по октябрь текущего года было зарегистрировано 325 случаев отравления наркотиками, среди которых 171 случай смерти. В сравнимом периоде прошлого года количество отравлений составило 237, среди которых 124 случая смерти.