Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По данным Роспотребнадзора Республики Башкортостан, за первые десять месяцев текущего года было зарегистрировано 26,2 случая отравления алкоголем на 100 тысяч жителей. С января по октябрь текущего года было зарегистрировано 325 случаев отравления наркотиками, среди которых 171 случай смерти. В сравнимом периоде прошлого года количество отравлений составило 237, среди которых 124 случая смерти.
Самые высокие показатели отравлений были зафиксированы в Уфе и Стерлитамаке, где в этом периоде отравились 291 и 265 человек соответственно. Также отмечается значительное количество случаев отравления в Белорецке (107), Октябрьском (61), Белорецком (49), Стерлитамакском (37), Уфимском (27) районах и Нефтекамске (26).
В Роспотребнадзоре Республики Башкортостан отмечают, что наиболее распространенным случаем среди населения является отравление этиловым спиртом.