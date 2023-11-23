mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Башкирии выросло число летальных отравлений наркотиками

Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками

23 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI

В Башкирии выросло число летальных отравлений наркотиками

Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

По данным Роспотребнадзора Республики Башкортостан, за первые десять месяцев текущего года было зарегистрировано 26,2 случая отравления алкоголем на 100 тысяч жителей. С января по октябрь текущего года было зарегистрировано 325 случаев отравления наркотиками, среди которых 171 случай смерти. В сравнимом периоде прошлого года количество отравлений составило 237, среди которых 124 случая смерти.

Самые высокие показатели отравлений были зафиксированы в Уфе и Стерлитамаке, где в этом периоде отравились 291 и 265 человек соответственно. Также отмечается значительное количество случаев отравления в Белорецке (107), Октябрьском (61), Белорецком (49), Стерлитамакском (37), Уфимском (27) районах и Нефтекамске (26).

В Роспотребнадзоре Республики Башкортостан отмечают, что наиболее распространенным случаем среди населения является отравление этиловым спиртом.

#Общество#Башкирия#Наркотики#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Отравление алкоголем
Подпишитесь
«Самое главное — победы». Безденежных прокомментировал новую форму ФК «Уфа»
5 августа 2020,, 11:47
Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год
Сегодня, 05:45
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Сегодня, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Сегодня, 03:30
Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии
Сегодня, 04:13
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 06:37