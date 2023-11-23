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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В этом году в Уфе обустроят 18 праздничных городков

Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год

23 ноября 2023, 05:45
Фото: 1MI

В этом году в Уфе обустроят 18 праздничных городков

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Как и в прошлый год, власти решили создать две главные праздничные площадки — на площади Салавата Юлаева и на площади имени Ленина перед Горсоветом. Остальные 16 городков будут расположены в различных районах города. Чиновники планируют обнародовать список расположений городков на официальном сайте администрации в ближайшее время.

Ранее Mkset сообщал о первой ёлке, которую поставили в Уфе. Первую живую ёлку, высотой 23 метра, уже поставили в парке «Волна» в Уфе. Несмотря на теплую погоду, в Ленинском районе Уфы уже начались мероприятия по подготовке к Новому году.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова
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