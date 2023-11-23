Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год

Как и в прошлый год, власти решили создать две главные праздничные площадки — на площади Салавата Юлаева и на площади имени Ленина перед Горсоветом. Остальные 16 городков будут расположены в различных районах города. Чиновники планируют обнародовать список расположений городков на официальном сайте администрации в ближайшее время.