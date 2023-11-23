Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Как и в прошлый год, власти решили создать две главные праздничные площадки — на площади Салавата Юлаева и на площади имени Ленина перед Горсоветом. Остальные 16 городков будут расположены в различных районах города. Чиновники планируют обнародовать список расположений городков на официальном сайте администрации в ближайшее время.
Ранее Mkset сообщал о первой ёлке, которую поставили в Уфе. Первую живую ёлку, высотой 23 метра, уже поставили в парке «Волна» в Уфе. Несмотря на теплую погоду, в Ленинском районе Уфы уже начались мероприятия по подготовке к Новому году.