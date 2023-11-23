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В Уфе неадекватный мужчина проехал по детской площадке на автомобиле

«Снёс ограждения и баннер»: В Уфе мужчина превратил детскую площадку в автодром

23 ноября 2023, 05:17
Фото: 1MI

В Уфе неадекватный мужчина проехал по детской площадке на автомобиле

Видео ужасного инцидента попало в соцсети.

Вечером 22 ноября, в Уфе, по улице Николая Дмитриева 15, произошёл инцидент. Мужчина, находясь в одном из дворов, внезапно решил прокатиться на детской площадке. Несмотря на то, что только несколько минут назад здесь играли дети и проходили люди, чудом никто не пострадал. Очевидцы пытались привлечь внимание водителя, но он не обращал на них внимания и продолжал кататься по площадке.

Также, автомобилист снес ограждения детской площадки задним бампером. Затем, не снижая скорости, он проехал по пешеходному тротуару, вдоль магазина и школы N 23, где обычно много народу. Рекламный баннер не смог устоять перед его действиями и был сбит.

Проехав через клумбу и объехав бетонный блок, он преодолел ограждения стадиона и продолжал мчаться вокруг деревьев и детского городка, теперь уже на новой территории. Однако, в какой-то момент, заехав на пригорок, он застрял в колее и был вынужден ожидать приезда сотрудников ДПС, не в силах самостоятельно выбраться из положения.

Mkset обратился в пресс-службу мэрии Уфы за комментарием по поводу происшествия.

В ходе мониторинга новостных порталов в социальных сетях был зафиксирован случай заезда автомобиля на детскую площадку во дворе по улице Николая Дмитриева, 15. В действиях неустановленного водителя автомашины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 6.21 КоАП Республики Башкортостан. Информацию передали в административную комиссию района для рассмотрения, выяснения всех обстоятельств и привлечения водителя к административной ответственности., — прокомментировали в ведомстве.
Видео: Ufa_rb
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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