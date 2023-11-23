«Снёс ограждения и баннер»: В Уфе мужчина превратил детскую площадку в автодром

Вечером 22 ноября, в Уфе, по улице Николая Дмитриева 15, произошёл инцидент. Мужчина, находясь в одном из дворов, внезапно решил прокатиться на детской площадке. Несмотря на то, что только несколько минут назад здесь играли дети и проходили люди, чудом никто не пострадал. Очевидцы пытались привлечь внимание водителя, но он не обращал на них внимания и продолжал кататься по площадке.