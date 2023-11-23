Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии

В субботу, 25 ноября, ночью намечается снегопад, который позже превратится в мокрый снег. Днем также ожидается небольшой мокрый снег, иногда с умеренной интенсивностью. В некоторых местах возможен гололед, а также возможно скопление мокрого снега на проводах и деревьях, что может вызвать проблемы на дорогах из-за гололедицы и снежного наката. Ветер будет дуть с умеренной силой с юга. Температура воздуха понизится ночью до -7 до -12°, а днем ожидается от -3 до +2°.