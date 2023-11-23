Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Сегодня, 23 ноября, возможен мокрый снег, а также метель в некоторых районах. Дороги могут быть занесены снегом, возможна гололедица. Северо-западный ветер будет умеренным, с порывами до сильного. Температура воздуха будет колебаться от -6 до -11 градусов.
В пятницу, 24 ноября, ночью небольшой снег будет выпадать в отдельных районах республики, а днем погода будет изменчивой. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со средней силой. Ночью ожидается от -13 до -18 градусов, а днем от -7 до -12 градусов.
В субботу, 25 ноября, ночью намечается снегопад, который позже превратится в мокрый снег. Днем также ожидается небольшой мокрый снег, иногда с умеренной интенсивностью. В некоторых местах возможен гололед, а также возможно скопление мокрого снега на проводах и деревьях, что может вызвать проблемы на дорогах из-за гололедицы и снежного наката. Ветер будет дуть с умеренной силой с юга. Температура воздуха понизится ночью до -7 до -12°, а днем ожидается от -3 до +2°.