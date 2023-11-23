Режиссер Суковатых объяснил, почему супергеройские фильмы теряют зрителей

Раньше каждый фильм был важным событием, они выходили один-два раза в год. Но теперь таких фильмов стало настолько много, что обычному зрителю уже трудно быть в курсе всех персонажей и их сюжетных переплетений. Иногда кажется, будто нужно делать «домашнюю работу» перед просмотром фильма, чтобы понимать, кто все эти люди на экране и почему они вместе.