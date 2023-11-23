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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Режиссер Суковатых объяснил, почему супергеройские фильмы теряют зрителей

23 ноября 2023, 13:10
Глеб Суковатых, режиссер и автор Telegram-канала Zolotoy_glebus, высказал свою точку зрения о том, почему фильмы о супергероях теряют даже самых преданных поклонников. По его мнению, стало сложно успевать следить за выходом всех фильмов от Marvel.

Раньше каждый фильм был важным событием, они выходили один-два раза в год. Но теперь таких фильмов стало настолько много, что обычному зрителю уже трудно быть в курсе всех персонажей и их сюжетных переплетений. Иногда кажется, будто нужно делать «домашнюю работу» перед просмотром фильма, чтобы понимать, кто все эти люди на экране и почему они вместе.

Кроме того, Глеб Суковатых отметил, что многие из этих фильмов очень похожи друг на друга. Это создает ощущение, что ты смотришь одно и то же кино по кругу. Даже если ты не знаешь, кто эти герои, все равно возникает чувство, что все построено по одной и той же формуле, и это становится скучно, пишет ИА RuNews24.ru.

Одна из проблем заключается в отсутствии индивидуальности, постоянном стремлении угодить большей аудитории, использовании одних и тех же сюжетных ходов, а также непримечательных злодеев. Пародирование и высмеивание всех этих вещей находят сегодня больший отклик у зрителей. Вот почему выход Deadpool 3, предположительно, будет гораздо более успешным, чем другие недавние «стерильные» фильмы от Marvel, считает автор Telegram-канала Zolotoy_glebus.

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