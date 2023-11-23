Режиссер Суковатых объяснил, почему супергеройские фильмы теряют зрителей

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Раньше каждый фильм был важным событием, они выходили один-два раза в год. Но теперь таких фильмов стало настолько много, что обычному зрителю уже трудно быть в курсе всех персонажей и их сюжетных переплетений. Иногда кажется, будто нужно делать «домашнюю работу» перед просмотром фильма, чтобы понимать, кто все эти люди на экране и почему они вместе.
Кроме того, Глеб Суковатых отметил, что многие из этих фильмов очень похожи друг на друга. Это создает ощущение, что ты смотришь одно и то же кино по кругу. Даже если ты не знаешь, кто эти герои, все равно возникает чувство, что все построено по одной и той же формуле, и это становится скучно, пишет ИА RuNews24.ru.
Одна из проблем заключается в отсутствии индивидуальности, постоянном стремлении угодить большей аудитории, использовании одних и тех же сюжетных ходов, а также непримечательных злодеев. Пародирование и высмеивание всех этих вещей находят сегодня больший отклик у зрителей. Вот почему выход Deadpool 3, предположительно, будет гораздо более успешным, чем другие недавние «стерильные» фильмы от Marvel, считает автор Telegram-канала Zolotoy_glebus.