Распространение ядовитого вещества в Уфе прокомментировали в Роспотребнаднадзоре

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Специалисты управления осмотрели место россыпи химического вещества «Родамин С». За несоблюдение обязательных требований в области санитарного законодательства в отношении ООО «ОЗНХ-СЕРВИС» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части неправильного хранения химических веществ при транспортировке. Ситуация по ликвидации химического вещества находится на контроле ведомства.
Напомним, «багровые реки» потекли по уфимской Черниковке днем ранее, 22 ноября. Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района, необычный кроваво-красный оттенок вода в лужах приобрела из-за химического элемента родамина, который ранее по неосторожности рассыпали рабочие. Как заявил химик Игорь Шкрадюк, данный элемент токсичен и в ряде случаев может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.