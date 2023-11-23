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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

В Уфе вынесли предостережение компании, по вине которой потекли «багровые реки»

Распространение ядовитого вещества в Уфе прокомментировали в Роспотребнаднадзоре

23 ноября 2023, 15:26
Фото: Альберт Маликов// Telegram

В Уфе вынесли предостережение компании, по вине которой потекли «багровые реки»

Ранее токсичная субстанция окрасила собой воду на улицах в Орджоникидзевском районе Уфы.

Специалисты управления осмотрели место россыпи химического вещества «Родамин С». За несоблюдение обязательных требований в области санитарного законодательства в отношении ООО «ОЗНХ-СЕРВИС» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части неправильного хранения химических веществ при транспортировке. Ситуация по ликвидации химического вещества находится на контроле ведомства.

Напомним, «багровые реки» потекли по уфимской Черниковке днем ранее, 22 ноября. Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района, необычный кроваво-красный оттенок вода в лужах приобрела из-за химического элемента родамина, который ранее по неосторожности рассыпали рабочие. Как заявил химик Игорь Шкрадюк, данный элемент токсичен и в ряде случаев может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Роспотребнадзор#Дороги#Новости Уфы#Азамат Нухов#Орджоникидзевский район
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