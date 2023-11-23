Распространение ядовитого вещества в Уфе прокомментировали в Роспотребнаднадзоре

Напомним, «багровые реки» потекли по уфимской Черниковке днем ранее, 22 ноября. Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района, необычный кроваво-красный оттенок вода в лужах приобрела из-за химического элемента родамина, который ранее по неосторожности рассыпали рабочие. Как заявил химик Игорь Шкрадюк, данный элемент токсичен и в ряде случаев может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.