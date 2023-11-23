mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Суд приостанавливает работу столовой в колледже в Уфе

Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек

23 ноября 2023, 03:30
Фото: 1MI

Суд приостанавливает работу столовой в колледже в Уфе

Известны новые подробности эпидемиологического расследования

Суд, исходя из материалов дела Управления Роспотребнадзора, принял решение приостановить деятельность пищеблока в музыкальном колледже на период в 14 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, неделю назад, в одном из уфимских образовательных учреждений ранее произошло массовое отравление. 12 человек пострадали и сообщили о наличии симптомов, таких как тошнота и боли в животе. По данному инциденту была проведена проверка.

Позже, стало известно, что в уфимском колледже был обнаружен норовирус. Кроме того, двое сотрудников учебного заведения также заразились этой инфекцией. По предварительным данным эпидемиологического расследования, работник пищеблока предположительно является источником инфекции.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Суд#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова#Роспотребнадзор Башкирии
Подпишитесь
«Самое главное — победы». Безденежных прокомментировал новую форму ФК «Уфа»
5 августа 2020,, 11:47
Стало известно, как в Уфе готовятся отметить Новый год
Сегодня, 05:45
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Сегодня, 05:10
Снежные бури и гололед: какая погода ждет жителей Башкирии
Сегодня, 04:13
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 06:37