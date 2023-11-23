Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Суд, исходя из материалов дела Управления Роспотребнадзора, принял решение приостановить деятельность пищеблока в музыкальном колледже на период в 14 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Напомним, неделю назад, в одном из уфимских образовательных учреждений ранее произошло массовое отравление. 12 человек пострадали и сообщили о наличии симптомов, таких как тошнота и боли в животе. По данному инциденту была проведена проверка.
Позже, стало известно, что в уфимском колледже был обнаружен норовирус. Кроме того, двое сотрудников учебного заведения также заразились этой инфекцией. По предварительным данным эпидемиологического расследования, работник пищеблока предположительно является источником инфекции.