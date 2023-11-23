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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Жителей Башкирии предупредили о возможных сбоях в вывозе мусора

Погодные условия затрудняют вывоз мусора в Башкирии

23 ноября 2023, 08:18
Фото: 1MI

Жителей Башкирии предупредили о возможных сбоях в вывозе мусора

О возможных сбоях в вывозе ТКО на северо-востоке Башкирии сообщил регоператор по зоне №1 — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

Согласно данным, размещенным на сайте регоператора, задержки в вывозе мусора могут возникнуть в следующих районах: Салаватском, Кигинском, Белокатайском, Дуванском и Мечетлинском.

Для предотвращения возможных аварий при сборе и транспортировке мусора, специализированная техника будет использоваться в особых условиях. Регоператор просит местных жителей проявить понимание в данной ситуации. Как только погода стабилизируется, вывоз твердых коммунальных отходов будет происходить в обычном режиме, согласно установленному графику.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вывоз мусора#Виалина Ахсанова
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