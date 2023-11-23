Погодные условия затрудняют вывоз мусора в Башкирии

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Согласно данным, размещенным на сайте регоператора, задержки в вывозе мусора могут возникнуть в следующих районах: Салаватском, Кигинском, Белокатайском, Дуванском и Мечетлинском.
Для предотвращения возможных аварий при сборе и транспортировке мусора, специализированная техника будет использоваться в особых условиях. Регоператор просит местных жителей проявить понимание в данной ситуации. Как только погода стабилизируется, вывоз твердых коммунальных отходов будет происходить в обычном режиме, согласно установленному графику.