Отравление детей, полицейская погоня и новогодние городки в Уфе

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В Уфе несколько человек почувствовали недомогание после отдыха в коттеджном поселке в деревне «Князево». Предположительно, они отравились парами хлора в бассейне. Как сообщили Mkset в Минздраве, пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в БСМП. Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых после осмотра отпустили домой. Состояние детей медики оценивали как «средней тяжести», в связи с чем их госпитализировали в педиатрическое отделение. Спустя сутки в состоянии детей наметилась положительная динамика. Их отпустили домой. Поставленный медиками диагноз звучит как «токсическое действие газообразного хлора».
В этом году в Уфе обустроят 18 праздничных городков. Как и в прошлом году, власти решили создать две главные праздничные площадки — на площади Салавата Юлаева и на площади имени Ленина перед Горсоветом. Остальные 16 городков будут расположены в различных районах города. Чиновники планируют обнародовать список расположений городков на официальном сайте администрации в ближайшее время.
Суд, исходя из материалов дела Управления Роспотребнадзора, принял решение приостановить деятельность пищеблока в музыкальном колледже на период в 14 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается. Напомним, неделю назад, в одном из уфимских образовательных учреждений ранее произошло массовое отравление. 12 человек пострадали и сообщили о наличии симптомов, таких как тошнота и боли в животе. По данному инциденту была проведена проверка.
Музыкант из Уфы Юрий Шевчук, вошел в топ певцов, которыми гордятся россияне. Первую строчку данного рейтинга занял певец Ярослав Дронов (SHAMAN) — его назвали 22% опрошенных, второе место занял Олег Газманов — 13%. Замыкает тройку лидеров уроженец Уфы и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук — 7%. Кроме того, ВЦИОМ публикует данные опроса россиян о том, кто из музыкантов вызывает у них чувство стыда. Одну из строчек в антирейтинге занял уже другой известный выходец из Уфы.
Необычную погоню засняли ранее сегодня на улице Сун-Ят-Сена в Уфе. Полицейские в погоне за подозрительными гражданами зацепились за автомобиль, на котором те попытались скрыться. Примечательно, что один из сотрудников полиции так и уехал дальше, крепко вцепившись в автомобиль подозреваемых.