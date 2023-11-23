Неуплата штрафов рэпером Face* привлекла внимание башкирских приставов

Долг у 26-летнего Ивана Дрёмина* возник из-за серии постов, в которых он не пометил себя иностранным агентом. Но так как забытый многими автор закрыл свое юридическое лицо в России и сбежал из страны, ему предположительно не удалось оплатить долг.