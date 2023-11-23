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Уфимский рэпер Face* под угрозой ареста имущества за неуплату штрафа

Неуплата штрафов рэпером Face* привлекла внимание башкирских приставов

23 ноября 2023, 08:50
Фото: https://vk.com/face

Уфимский рэпер Face* под угрозой ареста имущества за неуплату штрафа

Согласно информации, уфимский рэпер оплатил не все штрафы, сообщает Mash-batash

Задержать имущество Face*, рэпера из Уфы, хотят приставы в Башкирии. Согласно данным тг-канала Mash-batash, ведомство активно проводит поиски всего, что принадлежит ему, чтобы наказать за неуплату штрафов в размере 30 тысяч рублей.

Долг у 26-летнего Ивана Дрёмина* возник из-за серии постов, в которых он не пометил себя иностранным агентом. Но так как забытый многими автор закрыл свое юридическое лицо в России и сбежал из страны, ему предположительно не удалось оплатить долг.

ФССП не считает это достаточным основанием и решило искать (не)недвижимость рэпера в республике. Если им не удастся найти ничего, они обратятся к отцу Вани, блогеру Тимофею Дрёмину, чтобы проверить родительский дом на наличие вещей сына.

 

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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