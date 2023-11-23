Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Необычную погоню засняли ранее сегодня на улице Сун-Ят-Сена в Уфе. Полицейские в погоне за подозрительными гражданами зацепились за автомобиль. Примечательно, что один из сотрудников полиции так и уехал дальше, крепко вцепившись в автомобиль подозреваемых.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, ранее в Уфе нетрезвый мужчина за рулем Audi в течение одного дня 27 раз превышал скорость. В Какой-то момент скорость движения автомобиля превысила 220 километров в час. Однако нетрезвое вождение и многократное превышение скорости оказались далеко не единственными допущенными им правонарушениями.