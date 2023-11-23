Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе

Необычную погоню засняли ранее сегодня на улице Сун-Ят-Сена в Уфе. Полицейские в погоне за подозрительными гражданами зацепились за автомобиль. Примечательно, что один из сотрудников полиции так и уехал дальше, крепко вцепившись в автомобиль подозреваемых.