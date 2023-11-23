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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Во время погони за подозреваемыми в Уфе полицейский зацепился за их авто

Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе

23 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI

Во время погони за подозреваемыми в Уфе полицейский зацепился за их авто

Видео публикует телеканал «Вся Уфа».

Необычную погоню засняли ранее сегодня на улице Сун-Ят-Сена в Уфе. Полицейские в погоне за подозрительными гражданами зацепились за автомобиль. Примечательно, что один из сотрудников полиции так и уехал дальше, крепко вцепившись в автомобиль подозреваемых.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, ранее в Уфе нетрезвый мужчина за рулем Audi в течение одного дня 27 раз превышал скорость. В Какой-то момент скорость движения автомобиля превысила 220 километров в час. Однако нетрезвое вождение и многократное превышение скорости оказались далеко не единственными допущенными им правонарушениями.

#Происшествия#Город#Видео#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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