Мобильные бригады врачей обследовали более 6 тысяч жителей Сахалина и Курил

В рамках проекта «Мобильные бригады» Сахалинская область продолжает расширять кадровый пул сферы здравоохранения, активно привлекая врачей из материковых регионов России. С начала 2023 года на острова приехали 32 человека, которые вошли в команду выездных специалистов. У врачей, которые являются представителями более 10 профилей медицины, высокий уровень квалификации и большой опыт работы с пациентами. В их числе есть кандидаты наук. Одна из приезжих, кардиолог Лидия Капленко ранее работала в стационарах и частных клиниках Екатеринбурга, а затем стала аспирантом в одном из медицинских вузов Москвы. Несколько месяцев назад женщина приехала на Сахалин, и уже успела посетить несколько муниципалитетов, работая в проекте «Мобильные бригады».