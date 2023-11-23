Максимум выгоды, минимум рисков: покупка квартиры в ЖК «Михайловка Green Place»

У кого-то рождается ребёнок и нужно расширение жилплощади. А кто-то просто хочет поменять район проживания. Но неизменно одно, перед каждым встаёт выбор, купить квартиру в строящемся доме и до сдачи дома жить на съёмном жилье или тесниться в старой квартире, либо выбрать «вторичку». Но здесь всегда есть риск, что в таком доме вас будут ждать плохая проводка и вентиляция, аварийное состояние инженерных коммуникаций, так как по статистике технический износ большинства предложений на вторичном рынке более 40%.