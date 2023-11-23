Максимум выгоды, минимум рисков: покупка квартиры в ЖК «Михайловка Green Place»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
У кого-то рождается ребёнок и нужно расширение жилплощади. А кто-то просто хочет поменять район проживания. Но неизменно одно, перед каждым встаёт выбор, купить квартиру в строящемся доме и до сдачи дома жить на съёмном жилье или тесниться в старой квартире, либо выбрать «вторичку». Но здесь всегда есть риск, что в таком доме вас будут ждать плохая проводка и вентиляция, аварийное состояние инженерных коммуникаций, так как по статистике технический износ большинства предложений на вторичном рынке более 40%.
Но есть и лучший вариант, который позволит вам получить все преимущества новостройки и переехать в кратчайшие сроки — покупка квартиры в сданном доме от застройщика. Например, в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» остались последние несколько квартир с выгодой до 447 900 рублей, ключи от которых вы получите в день сделки.
Преимущества покупки квартиры в ЖК «Михайловка Green Place» от ГК «Жилой Квартал»:
Поверьте, чувства от переезда в новую квартиру совершенно иные, чем от жилья, купленного на «вторичном рынке». Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствии и не откладывайте посещение нашего офиса, ведь спецпредложение с выгодой до 447 900 рублей на квартиры в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» действует только до 15 декабря 2023 года. Встречайте Новый год в новой квартире!
Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
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