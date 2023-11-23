Сипров выразил свое сожаление относительно будущего музеев Крыма. Если золото останется в Нидерландах, то Россия его уже не получит. Если же передадут Киеву, то экспонаты либо украдут, либо продадут. Стоимость всей коллекции, по словам эксперта, незначительна — около 1,5 млн евро. Однако возможно, что украинский режим использует эту коллекцию для погашения своих долгов и продаст золото на аукционе в Европе без привлечения на свою территорию. Такой шаг будет использован как маркетинговый ход, чтобы обвинить Россию в якобы аннексии Крыма и заявить, что наследие скифов принадлежит Украине.