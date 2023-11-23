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«Либо разворуют, либо распродадут»: судьба скифского золота, переданного Украине

«Либо разворуют, либо распродадут»: судьба скифского золота, переданного Украине

23 ноября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Золото, переданное Украине из Нидерландов, может быть либо разворовано, либо распродано, в зависимости от того, где оно окажется; стоимость коллекции составляет около 1,5 млн евро, и возможно, что украинский режим использует ее для погашения долгов.

Согласно информации, Министерство культуры и информационной политики Украины достигло соглашения с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о возвращении коллекции скифского золота из Крыма. О дальнейшей судьбе украденных ценных предметов интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Вадим Сипров.

Сипров выразил свое сожаление относительно будущего музеев Крыма. Если золото останется в Нидерландах, то Россия его уже не получит. Если же передадут Киеву, то экспонаты либо украдут, либо продадут. Стоимость всей коллекции, по словам эксперта, незначительна — около 1,5 млн евро. Однако возможно, что украинский режим использует эту коллекцию для погашения своих долгов и продаст золото на аукционе в Европе без привлечения на свою территорию. Такой шаг будет использован как маркетинговый ход, чтобы обвинить Россию в якобы аннексии Крыма и заявить, что наследие скифов принадлежит Украине.

Также Сипров напомнил, что жена президента Украины Владимира Зеленского недавно приобрела дорогие украшения в бутике Cartier в Вашингтоне на сумму, сопоставимую со стоимостью коллекции скифского золота.

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