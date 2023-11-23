Какие китайские автомобили чаще всего берут в лизинг. Топ-20 популярных моделей

Доля китайских автомобилей в общем объеме реализованной техники в легковом сегменте, по данным компании Газпромбанк Автолизинг, по итогам первых 10 месяцев этого года составила больше 52%, что в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Аналитики прогнозируют, что объемы продаж продукции КНР продолжат расти, несмотря не временный спад в августе–октябре, связанный с ростом цен на рынке под влиянием повышения ключевой ставки Центробанка России и утилизационного сбора на ввозимые в страну автомобили.