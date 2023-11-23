Как выбрать новогоднюю елку и в каких цветах её украсить на Новый год — 2024

Однако у покупок в маркетплейсах и в магазинах, специализирующихся на продаже новогоднего декора, есть свои плюсы. Это более низкая цена и доступность. За искусственной елкой ехать никуда не надо — курьер привезет ее прямо домой. Также покупатель сможет вернуть неподошедший товар даже через несколько дней. К тому же сегодня на сайтах интернет-магазинов доступно видеоописание и подробно указаны параметры товара: высота, диаметр, количество веток и пр. Поэтому неправильного выбора можно избежать.