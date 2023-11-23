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Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Как выбрать новогоднюю елку и в каких цветах её украсить на Новый год – 2024

Как выбрать новогоднюю елку и в каких цветах её украсить на Новый год — 2024

23 ноября 2023, 03:30
Фото: Midjourney
Как выбрать новогоднюю елку и в каких цветах её украсить на Новый год – 2024
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Наступает год Дракона, предстоят праздничные хлопоты. Люди думают, какую выбрать елку — искусственную или нет, как ее украшать, смотрят в интернете самые интересные тренды по декорированию новогоднего дерева.

Что нужно знать при выборе хорошей искусственной ели

Многие выступают против вырубки живого дерева ради одного праздника, поэтому делают выбор в пользу искусственной ели. Она может простоять долго, однако важно понимать критерии качественного новогоднего изделия. Искусственные елки делают из переработанного пластика. Некоторые бизнесмены могут производить продукт из полимеров, не подлежащих переработке, в результате чего елки могут источать неприятный запах, оказаться токсичными. Также нужно тщательно изучить этикетку и найти информацию об обработке елки антивоспламеняющимися средствами. Только на такие ели можно вешать электрические гирлянды, не боясь возгорания.

Пушистая литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» – она не осыпаетсяПушистая литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» – она не осыпается
Пушистая литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» – она не осыпается
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Пушистая литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» — она не осыпается

Важно, чтобы хвоя была хорошо прикреплена к веткам и не осыпалась. Елка может быть очень симпатичной и привлекать своей формой, но при касании она теряет свои зеленые иголочки. Понятно, что такое изделие покупать не стоит. Оно не должно оставлять сор. В сети магазинов «Ёлка Тренд» предлагаются искусственные елки, которые благодаря литым веткам не осыпаются и все праздники многие годы будут радовать яркой хвоей.

Также изделия от «Ёлка Тренд» не имеют никакого запаха, гипоаллергенны, безопасны для детей и животных.

Устойчивая подставка из металла не даст упасть елочке даже в разгар веселья.

Где в интернете купить качественную искусственную елку в УфеГде в интернете купить качественную искусственную елку в Уфе
Где в интернете купить качественную искусственную елку в Уфе
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Где в интернете купить качественную искусственную елку в Уфе

Подходящую искусственную зеленую красавицу можно недорого присмотреть как на рынке или в магазинах, так и в интернете. Многие все еще предпочитают рынки, так как там можно проверить качество изделия сразу.

Однако у покупок в маркетплейсах и в магазинах, специализирующихся на продаже новогоднего декора, есть свои плюсы. Это более низкая цена и доступность. За искусственной елкой ехать никуда не надо — курьер привезет ее прямо домой. Также покупатель сможет вернуть неподошедший товар даже через несколько дней. К тому же сегодня на сайтах интернет-магазинов доступно видеоописание и подробно указаны параметры товара: высота, диаметр, количество веток и пр. Поэтому неправильного выбора можно избежать.

Какие выбрать цвета для елочного наряда в новый, 2024 годКакие выбрать цвета для елочного наряда в новый, 2024 год
Какие выбрать цвета для елочного наряда в новый, 2024 год
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Какие выбрать цвета для елочного наряда в новый, 2024 год

Накануне Нового года люди ищут информацию о том, какие цвета и оттенки предпочитает приходящее животное — символ наступающего года, чтобы украсить дом и правильно выбрать праздничный наряд. В год Дракона актуальными будут золотой и красный: можно выбрать для декора ели золотые шары в сочетании с красными бантами, добавить блестящей серебристой мишуры, искусственного снега, конфетти.

 

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