Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Издание inkazan.ru пишет, что Общероссийский народный фронт передал военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации, огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также автомобиль УАЗ и квадроциклы.
Сергей Когогин вместе с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым прибыли на место расположения танкистов, чтобы передать им технику и оборудование. В знак признательности за вклад в защиту Отечества бойцам вручили памятные подарки — часы. Руководитель КАМАЗа отметил, что все привезенное будет полезно на передовой. По его словам, бойцы обеспечены достойно, но техника станет хорошей помощью. На линии боевого столкновения эти вещи очень быстро расходуются и лишними не бывают.
Танкисты рассказали, что особенно необходимы им огнеупорные костюмы. Один из военнослужащих выразил благодарность Народному фронту и всем жителям Российской Федерации, оказывающим помощь военнослужащим. Он отметил, что все привезенное бойцам действительно необходимо.
Стоит напомнить, что компания «КАМАЗ» активно участвует в отправке гуманитарных грузов, которые закупаются за счет предприятия и средств заводчан. КАМАЗ организовал семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в ЛНР, ДНР и воинские части, не считая совместных отправок с городом Набережные Челны и Республикой Татарстан.
В общей сложности воинским частям было направлено порядка 465 тонн грузов на сумму 199 млн рублей, включая различные виды автотехники, автозапчасти, стройматериалы и другие товары. Также было закуплено и отправлено около 100 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 21 миллиона рублей для жителей Лисичанска.
Кроме того, в текущем году был организован отдых для 500 детей из ЛНР и педагогов, сопровождающих их, в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык». Стоимость отдыха составила 24,5 миллиона рублей. Было также закуплено обмундирование для мобилизованных сотрудников КАМАЗа на сумму 145 млн рублей. С сентября прошлого года компания регулярно оказывает материальную помощь мобилизованным сотрудникам и их семьям. Общая стоимость гуманитарной помощи от КАМАЗа составила почти полмиллиарда рублей.