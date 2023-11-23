Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО

Сергей Когогин вместе с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым прибыли на место расположения танкистов, чтобы передать им технику и оборудование. В знак признательности за вклад в защиту Отечества бойцам вручили памятные подарки — часы. Руководитель КАМАЗа отметил, что все привезенное будет полезно на передовой. По его словам, бойцы обеспечены достойно, но техника станет хорошей помощью. На линии боевого столкновения эти вещи очень быстро расходуются и лишними не бывают.